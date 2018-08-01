Öne Çıkanlar
Çaykur Rizespor
Futbol
Haberler > Futbol

Ç.Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır: Rize'yi mali yükten kurtardık

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde açıklama yapan Çaykur Rizespor Kulübü yöneticileri, transferler hakkında konuştu. Yapılan toplantıda kulübün basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yapılan transfer çalışmalarında kulübü gelecekte sıkıntıya sokacak bir adım atmadıklarını belirterek, "Kweuke'yi göndererek Rize'yi mali yükten kurtardık" dedi

01 Ağustos 2018 Çarşamba, 18:59:17 | Güncelleme:

Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'da Mehmet Cengiz Tesisleri'nde açıklama yapan kulübün basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır yapılan transfer çalışmalarında kulübü gelecekte sıkıntıya sokacak bir adım atmadıklarını ifade etti.

 Bakır sözlerine şu şekilde devam etti:
"Bu şehrin futbol takımı bu şehre zaten bir güç ve destek sağlıyor. Bu en üst seviyede olsun. Türkiye’de futbol konuşulduğu zaman Rizespor takımı yaptığı düzgün çalışmalar ve attığı iyi adımlarla bilinsin istiyoruz. Taraftarımız endişe etmesinler, bizlere güvensinler.

Başkanımızın talimatları kapsamında bizler de kendi sorumluluk alanlarımızda sorumluluklarımızı sürdürüyoruz. Taraftarlarımız belki bizlere zaman zaman transfer konusunda geç kalındı diye sitem ediyor olabilir. Biz bu sitemi göğüslemeye razıyız. Yeter ki Rizespor doğru yolda ilerlesin, yeter ki Rizespor yanlış hamle yapmasın.

Hiçbir şekilde kulübün geleceğine sıkıntı çıkaracak bir çalışmaya asla yanaşmıyoruz. Futbol dünyasının kendine has bazı kuralları var. Biz kulüp olarak prensiplerimizi belirledik ve kendi prensiplerimizde çalışmalarımızı sürdürdük. Bu titiz çalışmadan meyvelerimizi alacağımızdan inancımız tamdır." 

"KWEUKE İÇİN 1 MİLYON 900 BİN EURO ÖDEDİK"

Kweuke'nin sözleşmesini karşılıklı olarak fesih ettiklerini ifade eden Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "Önümüzdeki 4 yıl için Kweuke'nin bizden alacağı para maç başları hariç 4.4 milyon Euro idi. Yani sözleşmesi devam ettiği müddet alacağı para buydu. Sporcunun performansına baktığımız zaman ciddi anlamda üzüntü verici bir tabloyla karşı karşıya kalmıştık. Maalesef para vererek göndermiş olsak bile bu anlamda ortaya çıkan rakam Rizespor'u çok ciddi bir yükten kurtarmıştır. 1 milyon 900 bin Euro ödeme yaparak Kweuke'nin sözleşmesini fesih ettik" dedi.

"POLİTİKALARIN YANLIŞLIĞI ORTADA"

Çaykur Rizspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Karavin ise, transfer çalışmalarının bitmediğini ve çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Karavin sözlerine şu şekilde devam etti:
"Oyuncuları masada belirleyip, televizyonda izleyerek değil, imkanlar dahilinde yerinden izleyebileceğimiz oyuncuları ön plana aldık. Mehmet Ali Karaca hocamız ve ekibinin ciddi takip ettiği oyuncular da oldu. Bu oyuncularla da ilgilendik. Hocamızın ve teknik ekibimizin tavsiye ettiği oyuncularla da ilgilendik. Geçen yıllarda yapmış olduğumuz tespitler sonucunda sağlık kontrollerine daha önem veren bir yapıyı ön planda tutmak istedik. Sağlık kontrolünden geçmeyen 3 tane oyuncuyu da tekrar anlaşmayarak geri gönderdik. Türk futbolundaki transferlerde bir eksen kayması var. Daha önceki yapılan politikaların yanlışlığı ortada. Bütün kulüpler transferlerine artık bir çeki düzen verdi. Bizler de Rizespor olarak bu politikayı samimi ve titiz bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Bizim için transfer bitmedi. Her an her şey olabilir. Çalışmalarımıza devam ediyoruz."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* Yorum Kurallarını okumak İçin Tıklayınız!
Yorumlar 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.