Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'da Mehmet Cengiz Tesisleri'nde açıklama yapan kulübün basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır yapılan transfer çalışmalarında kulübü gelecekte sıkıntıya sokacak bir adım atmadıklarını ifade etti.

Bakır sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu şehrin futbol takımı bu şehre zaten bir güç ve destek sağlıyor. Bu en üst seviyede olsun. Türkiye’de futbol konuşulduğu zaman Rizespor takımı yaptığı düzgün çalışmalar ve attığı iyi adımlarla bilinsin istiyoruz. Taraftarımız endişe etmesinler, bizlere güvensinler.

Başkanımızın talimatları kapsamında bizler de kendi sorumluluk alanlarımızda sorumluluklarımızı sürdürüyoruz. Taraftarlarımız belki bizlere zaman zaman transfer konusunda geç kalındı diye sitem ediyor olabilir. Biz bu sitemi göğüslemeye razıyız. Yeter ki Rizespor doğru yolda ilerlesin, yeter ki Rizespor yanlış hamle yapmasın.

Hiçbir şekilde kulübün geleceğine sıkıntı çıkaracak bir çalışmaya asla yanaşmıyoruz. Futbol dünyasının kendine has bazı kuralları var. Biz kulüp olarak prensiplerimizi belirledik ve kendi prensiplerimizde çalışmalarımızı sürdürdük. Bu titiz çalışmadan meyvelerimizi alacağımızdan inancımız tamdır."

"KWEUKE İÇİN 1 MİLYON 900 BİN EURO ÖDEDİK"

Kweuke'nin sözleşmesini karşılıklı olarak fesih ettiklerini ifade eden Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "Önümüzdeki 4 yıl için Kweuke'nin bizden alacağı para maç başları hariç 4.4 milyon Euro idi. Yani sözleşmesi devam ettiği müddet alacağı para buydu. Sporcunun performansına baktığımız zaman ciddi anlamda üzüntü verici bir tabloyla karşı karşıya kalmıştık. Maalesef para vererek göndermiş olsak bile bu anlamda ortaya çıkan rakam Rizespor'u çok ciddi bir yükten kurtarmıştır. 1 milyon 900 bin Euro ödeme yaparak Kweuke'nin sözleşmesini fesih ettik" dedi.

"POLİTİKALARIN YANLIŞLIĞI ORTADA"

Çaykur Rizspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Karavin ise, transfer çalışmalarının bitmediğini ve çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Karavin sözlerine şu şekilde devam etti:

"Oyuncuları masada belirleyip, televizyonda izleyerek değil, imkanlar dahilinde yerinden izleyebileceğimiz oyuncuları ön plana aldık. Mehmet Ali Karaca hocamız ve ekibinin ciddi takip ettiği oyuncular da oldu. Bu oyuncularla da ilgilendik. Hocamızın ve teknik ekibimizin tavsiye ettiği oyuncularla da ilgilendik. Geçen yıllarda yapmış olduğumuz tespitler sonucunda sağlık kontrollerine daha önem veren bir yapıyı ön planda tutmak istedik. Sağlık kontrolünden geçmeyen 3 tane oyuncuyu da tekrar anlaşmayarak geri gönderdik. Türk futbolundaki transferlerde bir eksen kayması var. Daha önceki yapılan politikaların yanlışlığı ortada. Bütün kulüpler transferlerine artık bir çeki düzen verdi. Bizler de Rizespor olarak bu politikayı samimi ve titiz bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Bizim için transfer bitmedi. Her an her şey olabilir. Çalışmalarımıza devam ediyoruz."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ