Cruz Azul - Atlas rakamlar

Meksika Kupa MX Apertura Grup 6 heyecanı devam ediyor. Cruz Azul, 09 Ağustos 2018 Perşembe günü Atlas takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 03:00. Cruz Azul son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Atlas, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.
İddaa'dan 485 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Cruz Azul kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 3.50, Atlas sahadan galip ayrılırsa 5.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.
Cruz Azul son hafta oynanan Veracruz maçında 1-0 kazandı.
Atlas ise Pachuca karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.
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