CS:GO 2012 yılında piyasaya çıkmış ve hiçbir zaman ücretsiz olmamıştı. Artık oyunu oynamak isteyen oyuncular herhangi bir ücret ödemeden oyunu ücretsiz bir şekilde oynayabilecekler. Oyunu daha önce alan oyuncular ise daha önce aldıklarına dair bir hatıra rozetine sahip olacaklar. Bu rozeti profillerinde sergileyebilecekler. Peki, CS:GO ücretsiz mi oldu? Steam CS:GO ücretsiz versiyon indirme!
CS:GO ÜCRETSİZ İNDİR!
CS:GO artık ücretsiz oynanabilecek. CS:GO oyununu Steam hesabınızdan giriş yaptıktan sonra 16 GB'lık kurulumun ardından oynayabilirsiniz.
CS:GO oyununu ücretsiz indirmek için tıklayınız
CS:GO NEDİR?
CS:GO yani açılımı ile Counter Strike Global Offensive, Counter Strike serisinin en çok satan serisidir. Oyunun Geliştiricileri, Valve ve Hidden Path Entertainment'dir. Oyun tam olarak 21 Ağustos 2012'de piyasaya sürülüp satışa başlatılmıştır. Ayrıca oyunun en büyük güncellemelerinden biri olan ve yeni bir devrim başlatan güncelleme, "Skin" Güncellemesi'dir. Diğer serilerden farklı olan bu oyun, Steam'de ilk 10'a girmeyi başarmıştır.
CS:GO SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NEDİR?
Windows:
İşletim Sistemi: Windows® 7/Vista/XP
İşlemci: Intel® Core™ 2 Duo E6600 or AMD Phenom™ X3 8750 processor veya daha iyisi
Bellek: 2 GB RAM
Ekran Kartı: Video kartı 256 MB veya daha fazla olmalı ve Pixel desteği ile DirectX 9 uyumlu olmalıdır.
DirectX: Sürüm 9.0c
Depolama: 15 GB kullanılabilir alan
MAC OS X:
İşletim Sistemi: MacOS X 10.6.6 veya daha yükseği
İşlemci: Intel Core Duo Processor (2GHz veya daha iyisi)
Bellek: 2 GB RAM
Ekran Kartı: ATI Radeon HD 2400 veya daha iyisi / NVidia 8600M veya daha iyisi
Depolama: 15 GB kullanılabilir alan
STEAMOS+LİNUX
İşletim Sistemi: Ubuntu 12.04
İşlemci: 64-bit Dual core from Intel yada AMD at 2.8 GHz
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: nVidia GeForce 8600/9600GT, ATI/AMD Radeon HD2600/3600 (Graphic Drivers: nVidia 310, AMD 12.11), OpenGL 2.1
Depolama: 15 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: OpenAL Uyumlu Ses Kartı.
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