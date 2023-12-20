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        Haberler Kültür-Sanat Müzik CSO Ada Ankara'da yıl sonu konserleri

        CSO Ada Ankara'da yıl sonu konserleri

        Ankara'nın kültür ve sanat adası CSO Ada Ankara, 25-30 Aralık tarihleri arasında renkli ve özel programlarıyla sanatseverlerle buluşacak. İşte program...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 10:05 Güncelleme: 20.12.2023 - 10:05
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        CSO Ada Ankara'da yıl sonu konserleri
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        CSO SANATÇILARI İLE PAZARTESİ KONSERLERİ ‘ÇELLO QUARTET’

        25 ARALIK, PAZARTESİ // 20.00 // MAVİ SALON

        CSO Sanatçıları ile Pazartesi Konserleri kapsamında ‘Çello Quartet’, 25 Aralık’ta CSO Ada Ankara Mavi Salon’da dinleyici ile buluşacak. Sinem Karasu, Gözde Çerçi Güneş, Yusuf Çelik, Hakan Hürkan Şahin’in çello performansları ile yer alacağı programda; Wilhelm Fitzenhagen, Richard Wagner, Necdet Levent, Gabriel Faure ve Josef Werner gibi ünlü bestecilerin eserleri seslendirilecek.

        ANKARA DEVLET TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU - KIZILCAGÜN’ÜN TÜRKÜSÜ

        27 ARALIK, ÇARŞAMBA // 20.00 // ANA SALON

        Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında, kuruluşun dört yıl öncesi 27 Aralık 1919 tarihli Kızılca Gün’e özel, ‘Kızılcagün’ün Türküsü’ projesi ile sanatseverle buluşuyor. Ankara Seymenler Kulübü Derneği seymenlerinin oyunları eşliğinde, 27 Aralık Çarşamba CSO Ada Ankara’da gerçekleşecek şef Necmi Kıran yönetimindeki konserin ilk bölümünde koro solistleri Eyüp Görkem, Nahide Saygün Akkal, Pelin Karakuş, Sıtkı Akın ve Yıldız Çam Özdemir’in performansları yer alacak. Konserin ikinci bölümünde ise Türk Halk Müziğimizin usta yorumcusu Gülşen Kutlu sahnede olacak.

        ANKARA DEVLET TÜRK MÜZİĞİ KOROSU - SARI ZEYBEK ANKARA’DA

        27 ARALIK, ÇARŞAMBA // 20.00 // TARİHİ SALON

        Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 104. yıldönümü münasebetiyle, 27 Aralık Çarşamba günü Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’nun ses ve saz sanatçıları, Şef Özgür Ulaş Doğanoğlu yönetiminde, günün anlam ve önemini coşkuyla yansıtan seçkin bir repertuvarla CSO Ada Ankara Tarihi Salon’da Ankaralı sanatseverlerin karşısında olacak.

        YENİ YIL ÖZEL KONSERİ - CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI

        28 ARALIK, PERŞEMBE - 29 ARALIK, CUMA // 20.00 // ANA SALON

        Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın Yeni Yıl Özel Programına şef Rengim Gökmen yönetiminde ve Medias Brass Quintet'in solistleri imza atacak.

        ÇOCUKLAR İÇİN FINDIKKIRAN RÜYASI

        30 ARALIK, CUMARTESİ // 15.00 // MAVİ SALON

        CSO Ada Ankara Çocuk Etkinlikleri Serisi, çocukları 30 Aralık’ta dünyaca ünlü Fındıkkıran balesinin hikayesi ile tanıştırıyor.

        DÜNYADAN HALK ŞARKILARI- YENİ YIL KONSERİ DEVLET ÇOK SESLİ KOROSU

        30 ARALIK, CUMARTESİ // 20.00 // ANA SALON

        Şef Alessandro Cedrone yönetimindeki konser, çocuk korosunun barış, umut ve sevgi şarkıları ile dünya müziklerinden seçkileri içeriyor. Dünyadan Halk Şarkıları- Yeni Yıl Konseri 30 Aralık Cumartesi günü CSO ADA Ankara Ana Salon'da Devlet Çoksesli Korosu'nun özel programıyla müzikseverlerle buluşacak.

        Biletler; ‘biletinial.com’ adresi, ‘SanatCepte’ uygulaması ve CSO ADA ANKARA fuaye alanındaki Biletinial gişesi üzerinden temin edilebilir.

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        #CSO Ada Ankara
        #konser
        #müzik
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