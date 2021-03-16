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Çubuk Karagöl, kontrollü normalleşmeyle ziyaretçilerini ağırlıyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan Karagöl Tabiat Parkı'nda, kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Çubuk Karagöl, kontrollü normalleşmeyle ziyaretçilerini ağırlıyor
AA

Kovid-19 salgını sürecinde bir süre ziyarete kapatılan, Çubuk ilçesindeki en önemli turizm merkezlerinden Karagöl Tabiat Parkı, belirlenen kurallar dahilinde yeniden ziyarete açıldı.

İlçe merkezine 22 kilometre mesafede, Kavak Dağı ile Yıldırım Dağı eteğinde bulunan Karagöl, özellikle hafta sonları çevresinde piknik ve spor yapma imkanı bulan ziyaretçileri ağırlıyor.

Tabiat Parkı, karla kaplı ormanları ve yüzeyi buz tutmuş gölüyle ziyaretçilerine, şehrin stres ve gürültüsünden uzakta zaman geçirme fırsatı sunuyor.

Jandarma ekipleri de maske, mesafe ve hijyen konusunda vatandaşları uyarıyor.

Başkent sakinleri ile Çubuk'un ziyaretçilerinin ilk duraklarından Karagöl'ü, kimileri mangal yakarak piknik yapmayı tercih ederken, kimileri de özel günlerini ölümsüzleştirmek için tercih ediyor.

- Evlenme teklifi için Karagöl’ü tercih ettiler

Sevgilisine evlenme teklifinde bulunmak için Karagöl'e gelen Fırat Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sevgilisine güzel bir ortamda evlilik teklifinde bulunmak istediğini dile getirdi.

Arkadaşlarının da bu konuda kendisine yardımcı olduğunu ifade eden Bozkurt, şunları kaydetti:

"Hem doğayı sevdiğimiz hem de pandemi nedeniyle kapalı ortamlardan uzak durmak için Karagöl'ü tercih ettik. Şehrin kalabalığından ayrılıp sevdiğime daha samimi bir ortamda evlenme teklif yapmak istedim. Bu nedenle de Karagöl'ü tercih ettim. Pandemiden uzakta Karagöl'ün bu temiz havasında evlenme teklifi güzel oldu."

Çok güzel bir yerde çok güzel bir evlenme teklifi aldığını vurgulayan Derya Caferoğlu ise çok heyecanlandığını belirterek, "Çok mutluyum." ifadesini kullandı.

- "Karagöl'ün doğal kalması her şeyden önemli"

Ziyaretçilerden Musa Soba da Karagöl'e sürekli geldiğini, burada huzur bulduğunu söyledi.

Arkadaşlarıyla doğa fotoğrafları çekmek için Karagöl'e geldiklerini anlatan Özlem Ok, "Biz doğa gönüllüsü, fotoğraf aşığıyız. Sabah erkenden geldik, yaylalara çıktık ve orada fotoğraflar çektik. Hem fotoğraf çektik hem de doğa yürüyüşü yaptık. Karagöl Ankaralılar için bulunmaz bir nimet. Hem fotoğraf anlamında hem mesire yeri hem eğlence yeri hem de stres atmaya gayet güzel bir yer. Bu nedenle Karagöl'ün doğal kalması her şeyden önemli." ifadesini kullandı.

Amatör fotoğrafçı Fatma Açıkgöz de şehrin gürültüsünden kurtulmak için Karagöl'e geldiklerini vurgulayarak, "Burada doğa fotoğrafları çekiyoruz. Karagöl'ü çok seviyoruz. İnşallah daha fazla bozulmaz, hep böyle doğal kalır." diye konuştu.

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