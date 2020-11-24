Çukur 4. sezonda heyecan durulmuyor. Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur 4. sezon 12. yeni bölümüyle ekranlara geldi...

YAMAÇ, EVE DÖNDÜ VE...

Cengiz Erdenet’e büyük bir rest çeken Yamaç’ın bir sonraki hamlesi heyecanla beklenecek. Cengiz ve Çağatay Yamaç’ı yıldırmak için ellerinden geleni yaparken Yamaç’ın önceden kurduğu bir planla işler bekledikleri gibi gitmeyecek.

"BENİM ADIM YAMAÇ KOÇOVALI, BEN KORURUM..."

Çağatay, Yamaç cephesinde kaybederken Cumali’ye karşı mücadelesinde elindeki büyük kozları kullanarak Çukur’a büyük bir tehdit savuracak. Yamaç’ın eve dönüşüyle duygusal anlar yaşanırken, içlerinden birinin sonunun giderek yaklaştığını kimse fark etmeyecek.

ÇUKUR 105. BÖLÜM İLK SAHNE İZLE





ÇUKUR 104. SON BÖLÜM İZLE