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Çukur 130. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Çukur 129. son bölüm izle

Show TV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizisi Çukur, 129. yeni bölümüyle ekranlara geldi. İzlenme rekorları kıran dizinin yeni bölümünde Çukur uzun zaman sonra huzur içindeyken, Amca’nın hamlesi her şeyi değiştirdi ve adeta nefesler kesildi. Peki merakla araştırılan Çukur 130. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çukur 130. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Çukur 129. son bölüm izle

Reyting rekortmeni Çukur dizisi 129. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizide gözler şimdi 127. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

ÇUKUR 130. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çukur 130. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...



ÇUKUR'DA 129. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Koçovalılar’ın elinden son anda kurtulmayı başaran Amca, vuracağı büyük darbe için doğru zamanı beklerken; bütün yetkiyi Şahram adında gizemli bir adama verecek. Yamaç, Çukur’u beladan uzak tutmak için her şeyi kökünden değiştirecek bir yol bulacak.

Bu durum Çukur’da yepyeni bir dönemin başlangıcı olurken; aile içinde de herkesin yüzünü güldüren sürpriz gelişmeler yaşanacak. Hem Koçovalılar hem de Çukur uzun zaman sonra huzur içindeyken, Amca’nın hamlesi her şeyi değiştirecek.

ÇUKUR 129. TEK PARÇA İZLE

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