Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı ‘Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümünde Koçovalılar, Karakuzulardan silahları alabilmek için harekete geçtiler. Karakuzuları oyuna getiren Koçovalılar final sahnesinde yeniden Karakuzularla karşı karşıya geldi. Aksiyon dolu bu anların sonunda Medet, Çeto’ya silah doğrulturken ikisini hedef alan gizemli kişi heyecanı artırdı.
ÇUKUR 54. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
‘Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde final sahnesinde Koçovalılar ile Karakuzular arasında yaşanan aksiyon dolu anlar gerilimi tırmandırdı. Salih’in yardımıyla Karakuzulardan silahları alan Koçovalılar, Çeto ve Mahsun’u çılgına çevirdi. İki tarafın yeniden karşı karşıya geldiği finalde Medet, Çeto’nun arkasından gizlice yaklaşarak ona silah doğrulturken her ikisini de hedef alan gizemli kişi ekran başındakilerin Çeto veya Medet vurulacak mı sorusunu sormasına yol açtı. Sadece yüzüğü görünen bu kişinin kim olduğu merakla beklenecek.
ÇUKUR, SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU!
Çukur, dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle ABC1 20+'da 9.65 izlenme oranı (rating),19.66 izlenme payı (share),AB’de 7.54 izlenme oranı (rating),16.51 izlenme payı (share),Total’de ise 8.85 izlenme oranı (rating),18.75 izlenme payı (share) elde etti. İzleyiciler #çatapat etiketiyle Twitter’da yorumlarını paylaştı. #çatapat etiketi Twitter Türkiye'de 8 saat 35 dakika, dünyada 3 saat 20 dakika TT listesinde kaldı.
SULTAN İLE MAHSUN KARŞI KARŞIYA!
Mahallede aşevi açan Sultan, beklenmedik bir misafiri ağırladı. Mahsun’un bir anda dükkana girmesi başta Meke olmak üzere mahalledekileri öfkelendirdi. Mahsun, Sultan’ın gözünü korkutmaya çalışsa da Sultan’ın, “Yalnız Çukur’un insanı gelmez buraya. Bilen gelir; yalnız, kimsesiz, sokakta kalan… Kimsesizliğin acısını torunumdan, gelinimden çıkarmasaydın biz de senin bir ailen olurduk. Ben de bir annen olurdum senin!” sözleriyle verdiği tepki ekran başındakileri şoke etti.
ÇUKUR 2. SEZON 21. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Bölümde Salih’in, Veysel’in Karakuzulara çalıştığını öğrenmesi ve bunu duyan Cumali’nin Veysel’i öldürmesi çok konuşulurken, Uluç’un kızı Damla’nın (Hare Sürel) babasını yaralı görünce verdiği tepki izleyenleri kahkahalara boğdu.
ÇUKUR YENİ BÖLÜMDEN İLK SAHNE
Yeni bölümden yayınlanan ilk sahnede ise Aliço ile Selim’in Yamaç’tan habersiz ulaşmaya çalıştıkları bilgi büyük merak uyandırdı.
Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 4 Mart Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!
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