Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Elinde bulmaca kitabıyla gelen Yamaç, hapishanede Cumali’nin yalnızlığını paylaşamadığını düşünerek, abisinden geçmişin affını diliyor. Yamaç ve Cumali’nin gözyaşları içinde birbirlerine sarıldığı anlar izleyenleri duygulandırıyor.

ÇUKUR 48. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR 47. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukur’un bu akşam ekrana gelen 2. sezonun 14. bölümünde İdris, mahallesindeki anne kızın öldürüldüğünü öğrenince daha önce hiç göstermediği yüzüyle karşımıza çıktı. Çeto ve Mahsun’u öldürmek için harekete geçen Yamaç, Medet’in müdahale etmesiyle başarılı olamadı. Vartolu, Çeto ve Mahsun’a aralarında köstebek olduğunu söylerken, deşifre olacağı korkusuyla Vartolu’ya silah çeken Ersoy tansiyonu yükseltti. Aliço’nun yardımıyla Saadet’in yaşadığını ve bir çocuğunu olduğunu öğrenen Yamaç, Vartolu’yla yüzleşti. Vartolu’nun ihanetini Cumali’ye söylemek konusunda kararsız kalan Yamaç, Vartolu’nun arkasında duracaktı; fakat bir şartı vardı. Selim’in annesi Sultan’ı Çukur’a götürdüğü, Cumali ve Veysel’in aralarındaki güvenin zedelendiği bölümde Çeto ve Mahsun’un yaptığı plan, Ersoy’u köşeye sıkıştırdı. Teslimat yapılacağını zanneden Ersoy, yanında Çeto ve Mahsun’u bulurken; teslimat sırasında çatışmaya giren Veysel’in Karakuzuların önüne çıkması izleyenleri şaşırttı. Karaca’nın söylediklerinden etkilenen Selim ise Cumali’nin karşısına çıkmaya kararlıydı.

ÇUKUR 47. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

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