Ay Yapım imzalı, Show TV’de ekrana gelen fenomen dizi ‘Çukur’un yeni sezon çekimleri başladı. Karakuzular Çetesi’nin ilk defa görüldüğü teaser heyecanı artırırken setten ilk kareler yayınlandı.

Pazartesi akşamları reyting ve sosyal medyanın zirvesinde yer alan ‘Çukur’un yeni sezonu için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde çekimlerin başladığı diziden yayınlanan ilk kareler Koçovalılar ve Çukur’la ilgili gizemi korurken, Karakuzular Çetesi’ne olan merakı artırdı. Dizinin yayınlanan ikinci tanıtımı da, Youtube’dan 4 milyonu aşkın kez görüntülenerek büyük ilgi gördü.

Berkay Ateş’in Mahsun’u, Erkan Avcı’nın ise Çeto’yu canlandırdığı Karakuzular, Çukur’un yeni hakimi mi oluyor sorusunun cevap bulacağı yeni sezonda ekran başındakiler, Çukur’da da bambaşka bir dönemin başlangıcına tanık olacak.

Çukur merakla beklenen yeni sezonuyla Eylül’de Show TV’de!

ÇUKUR YENİ SEZON FRAGMANI

Çukur’un merakla beklenen yeni sezon tanıtımı yayınlandı. Çukur sokaklarının savaş alanına döndüğü, İdris’in mekanının yerle bir edildiği tanıtımda Çukur sakinlerinin korku dolu gözlerle izlediği Karakuzular, Koçovalılara kafa tutuyor.

Farklı sembolleriyle dikkat çeken Karakuzuların liderleri Çeto (Erkan Avcı) ve Mahsun (Berkay Ateş) ortaya çıkarken, “Biz Karakuzularız! Bizim geçmişimiz yok; anamız yok, babamız yok. Sürüde ilk biz belli oluruz. Bizi bir tek birlik olmak kurtarır.” sözleri Çukur’un heyecan dolu yeni sezonundan ipuçları veriyor. Çetenin, Koçovalılara ait ne varsa ortadan kaldırdığı, hafızalara kazınan Çukur sembolünün değiştiği anlar merakı arttırıyor. Bitik halde görülen Yamaç’ın öfke dolu bakışları ise gerilimi yükseltiyor. Çukur, büyük bir merak ve heyecanla beklenen yeni sezonuyla ekrana damga vurmaya hazırlanıyor.

İşte Çukur'un yeni sezon fragmanı;

ÇUKUR’UN SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Dizinin sezon finalinde Yamaç, Nazım ve Emrah’ı oyuna getirdi. İdris’in ailesiyle birlikte ‘Çukur’u terk etmesi izleyenleri derinden etkiledi. Bölümde Nazım ve Emrah’ın birbirlerini öldürdükleri sahne herkesi şoke etti. Final sahnesinde Çukur’un tamamen yıkık dökük, eski günlerini aratan şekilde görüldüğü anlar büyük merak uyandırdı. Yamaç, Çukur’u geri almak için “Ya alacağız ya öleceğiz!” sözleriyle Vartolu’dan yardım isterken, iki kardeşin el ele verdiği anlar büyük beğeni topladı. Saldırıya uğrayan İdris’in, Emmi ve Paşa ile ölüme yürüdüğü anlar ise heyecanı doruk noktasına çıkardı. Yüzüklerinde farklı bir sembolün göründüğü, Çukur’u yerle bir eden adamların yeni sezonda Koçovalılarla mücadelesi büyük bir merakla bekleniyor.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Alperen Duymaz, Nebil Sayın ve Ahmet Tansu Taşanlar gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.

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