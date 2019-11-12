Ay Yapım imzalı, Show TV’de ekrana gelen Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümünde birbiri ardına yaşanan sürpriz gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitledi. Yamaç, Selim ve Akın arasındaki yüzleşmenin nefes kestiği, Yamaç’ın Aliço’yu kurtarmayı başardığı bölümde Yavuz Çoban ise hayatını kaybetti.

Pazartesi akşamlarının zirvesindeki Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde verdiği görevi tamamlayamadığı için Aliço’yu suçladığı sırada Ebu Kaysar’ın adamları tarafından saldırıya uğrayan Yavuz Çoban hayatını kaybetti. Kardeşini korumak isteyen Zafer, babası Yavuz’a ateş ederek izleyicileri şoke ederken Cüneyt ise Aliço’yu alarak Yamaç’a teslim etti. Ekran başındakilerin uzun zamandır heyecanla beklediği büyük buluşma ise sonunda gerçekleşti.

Yamaç, Aliço’yu kurtarıyor;

ÇUKUR TÜM KATEGORİLERDE BİRİNCİ OLDU!

Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 10.67 izlenme oranı (rating),23.71 izlenme payı (share),AB’de 9.66 izlenme oranı (rating),23.46 izlenme payı (share),Total’de 10.27 izlenme oranı (rating),24.40 izlenme payı (share) ile tüm kategorilerde birinci oldu. #nefesal etiketi Twitter Türkiye'de 14 saat 45 dakika dünyada ise 4 saat 55 dakika TT listesinde kaldı.

YAMAÇ, SELİM VE AKIN ARASINDA BÜYÜK YÜZLEŞME!

Selim, kızı Karaca’yı kurtarmak için Azer’in karşısına çıktı. Selim Karaca’yı alırken, malların yerini öğrenen Azer de kardeşlerine kavuştu. Akın’ın Azer’le işbirliği yaptığını öğrenen ve sabrının sonuna gelen Yamaç, Selim’le birlikte Akın’ın yanına gitti. Yamaç, Selim ve Akın arasında yaşanan büyük yüzleşme nefesleri keserken Yamaç’ın, Akın’ın aileden ve Çukur’dan tamamen kopmasına yol açan sözleri, Akın’da şok etkisi yarattı. Cumali’nin Murtaza’nın sadakatini sınaması, Murtaza, Timsah ve Efsun’un güçlerinin birleşmesine sebep oldu.

Selim, Karaca için Azer’in karşısına çıkıyor;

Yamaç ve Selim, Akın’a hesap soruyor;

YAMAÇ VE NEHİR ARASINDA SÜRPRİZ YAKINLAŞMA!

Akın’ı kardeşi olarak gören Kutay ihanetinin bedelini çok ağır ödedi. Kutay’ı bıçaklayan Akın, sürpriz hamlesiyle ekran başındakileri şaşırttı. Azer, Fadik’i kurtaranın Yamaç olduğunu öğrendi. Vartolu ve Medet sonunda kavuşurken, yakınlaşan Yamaç ve Nehir arasındaki sürpriz gelişme ise izleyenleri ekran başına kilitledi.

Nehir, Yamaç’ı öpüyor;

ÇUKUR’UN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Azer’in Yamaç’a borcunu ödemek için karşısına çıktığı sahnede, ikilinin diyalogları izleyenleri gülümsetirken, kapışmaları nefes kesiyor.

İşte "Çukur"un 3. Sezon 9. Bölümünden İlk Sahne!