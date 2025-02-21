Çukurova'da kadınlara "savunma" dersi

Adana'nın Çukurova Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından "Yakın Savunma Sporu Kick Boks" kursu açıldı.

Hayal Park Spor Salonu'nda başlayan kursta, 15 yaş üstü kadınlara ücretsiz yakın savunma dersleri veriliyor.

Antrenörler Şahin Temel ve Melahat Doğan tarafından verilen kursta, katılımcılara pozisyon alma eğitimi ve yakın muharebe konusunda temel bilgiler aktarılıyor.

Kursiyerler, kendilerine yönelik fiziki bir şiddet karşısında nasıl savunma yapabileceklerini öğrenme fırsatı buldukları için Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'a teşekkür etti.