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        Haberler Kültür-Sanat Cuma İş Çıkışı’nda Gripin sahnedeydi

        Cuma İş Çıkışı’nda Gripin sahnedeydi

        İş Sanat'ın ilgiyle takip edilen Cuma İş Çıkışı konserleri, rock müziğin en başarılı gruplarından Gripin ile devam etti. Sevilen grup, yeni şarkıları Aklıma Ziyan'ı da ilk kez bu konserde söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2025 - 15:50 Güncelleme: 31.05.2025 - 15:50
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        Cuma İş Çıkışı'nda Gripin sahnedeydi
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        İş Sanat’ın ilgiyle takip edilen Cuma İş Çıkışı konserlerinde müzikseverler 30 Mayıs akşamı rock müziğin en başarılı gruplarından Gripin ile buluştu.

        “Aşk Nerden Nereye”, “Kim Tutar Beni”, “Vazgeçtim Ben Bugün”, “Beş” ve “Belki Çok da Şey Yapmamak Lazım” gibi sevilen parçalarını dinleyicilerle birlikte seslendiren grup, yeni şarkıları “Aklıma Ziyan”ı da ilk kez bu konserde söyledi.

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        HAZİRAN AYINDA SÜRPRİZ İSİMLER SAHNEDE

        Hafta sonuna enerjik bir başlangıç yapmak isteyenler, 13 Haziran ve 20 Haziran tarihlerinde Kibele Çeşmesi Heykeli önünde buluşuyor.

        Ücretsiz olarak düzenlenen konserlerde seyircileri sürpriz isimler bekliyor. Saat 18.30’da DJ performansıyla başlayacak etkinlikler 19.00’da konserlerle sürecek.

        Ücretsiz düzenlenen Cuma İş Çıkışı konserleri için Biletix’ten rezervasyon yapılması gerekmektedir. Konser programını İş Sanat’ın internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

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        #Cuma İş Çıkışı
        #Gripin
        #İş Sanat
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