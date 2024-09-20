Cuma günü, İslam alemi için çok özel bir gündür. Bu özel günün hürmetine, Rabbim sizlere bolca sağlık, huzur ve bereket versin. Tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle, hayırlı cumalar dilerim.

Hayırlı Cumalar! Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun. Bu özel günde dualarınızın kabul, gönlünüzün huzur bulmasını diliyorum.

Hayırlı Cumalar! Bu mübarek günün size ve sevdiklerinize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim.

Cuma günü duaların kabul edildiği, günahların bağışlandığı bir gündür. Tüm sevdiklerinle birlikte güzel bir gün geçirmen dileğiyle, Cuman mübarek olsun.