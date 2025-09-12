EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Cuma günü, imanın, sevginin ve bağışlamanın günüdür. Bu mübarek gün, Rabbimize yönelip O'na sığınmamız ve O'na yaklaşmamız için bir fırsattır. Rabbimiz, kalbimizden geçen tüm dualarımızı kabul etsin, Cumanız mübarek olsun.

Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın (Amin) Hayırlı cumalar.

Cumanız mübarek olsun! Rabbimizin rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Yüce Allah dualarımızı kabul etsin, Hayırlı Cumalar!