Haberler Gündem Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve hangi dualar okunur? Diyanet adım adım Cuma namazı kılınışı

Cuma namazı nasıl kılınır, hangi dualar okunur? Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı Cuma namazı kılınışı gündemdeki yerini aldı. Öğle ezanı vaktinde cemaatle kılınan Cuma namazı Diyanet'in belirlediği saatlerde kılınıyor. İşte, Diyanet ile adım adım cuma namazı kılınışı ve cuma namazında okunacak dua ve sureler... Habertürk Giriş: 28.07.2023 - 09:34 Güncelleme: 28.07.2023 - 09:34 facebook

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Cuma namazı kılınışı araması sıklaştı. Cuma namazı 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olmak üzere 10 rekattan oluşmaktadır. İbadetlerini eda etmek isteyen Müminler "Cuma namazı nasıl kılınır, farz mıdır ve hangi dualar okunur?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı...

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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI? Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.