18 Nisan il il cuma namazı saatleri: Cuma namazı saat kaçta?
Cuma namazına sayılı saatler kala, cuma namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. İl İl Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan namaz vakitleri takvimi ile netlik kazandı. Camide cemaatle kılınan cuma namazları, farz namazlar arasında yer almaktadır. İşte Diyanet ile 18 Nisan 2025 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa 81 il cuma namazı saatleri...
Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından belirlenirken, her ilde farkılılık gösterebilmektedir. Cuma namazı için camilere akın edecek olan İslam alemi, cuma namazı saatlerini araştırmaya başladı. Cuma namazı; dört rekat sünnet, iki rekat farz, dört rekat son sünnet olmak üzere 10 rekattan oluşmaktadır. Peki, "Cuma namazı saat kaçta?" İşte 18 Nisan il il cuma namazı vakitleri...
18 NİSAN İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 18 Nisan Cuma namazı saat 13.09'da kılınacak.
18 NİSAN ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 18 Nisan Cuma namazı saat 12.53'te kılınacak.
18 NİSAN İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 18 Nisan Cuma namazı saat 13.16'da kılınacak.
18 NİSAN BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 18 Nisan Cuma namazı saat 13.08'de kılınacak.
CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.