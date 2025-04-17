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        Haberler Bilgi Gündem Cuma namazı saat kaçta? Diyanet ile 18 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saatleri

        18 Nisan il il cuma namazı saatleri: Cuma namazı saat kaçta?

        Cuma namazına sayılı saatler kala, cuma namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. İl İl Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan namaz vakitleri takvimi ile netlik kazandı. Camide cemaatle kılınan cuma namazları, farz namazlar arasında yer almaktadır. İşte Diyanet ile 18 Nisan 2025 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa 81 il cuma namazı saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2025 - 19:13 Güncelleme: 17.04.2025 - 19:13
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        Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından belirlenirken, her ilde farkılılık gösterebilmektedir. Cuma namazı için camilere akın edecek olan İslam alemi, cuma namazı saatlerini araştırmaya başladı. Cuma namazı; dört rekat sünnet, iki rekat farz, dört rekat son sünnet olmak üzere 10 rekattan oluşmaktadır. Peki, "Cuma namazı saat kaçta?" İşte 18 Nisan il il cuma namazı vakitleri...

        2

        18 NİSAN İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İstanbul'da 18 Nisan Cuma namazı saat 13.09'da kılınacak.

        İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        18 NİSAN ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Ankara'da 18 Nisan Cuma namazı saat 12.53'te kılınacak.

        ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        18 NİSAN İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İzmir'de 18 Nisan Cuma namazı saat 13.16'da kılınacak.

        İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        18 NİSAN BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Bursa'da 18 Nisan Cuma namazı saat 13.08'de kılınacak.

        BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

        Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

        İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

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