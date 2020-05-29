Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı - KOCAELİ

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Fuar Mustafa Pehlivan Camisi avlusunda sosyal mesafeye uygun şekilde hazırlanan alana cemaat, seccadelerle geldi.Avlu girişine konulan stantlardan cemaate maske ve dezenfektan dağıtıldı.Salgın sonrası kentteki ilk cuma namazına çok sayıda kişi katıldı.Namazın eda edilmesinin ardından cemaat, sosyal mesafe kuralına uyarak buradan ayrıldı.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Canlı Skor
- İddaa
- Süper Lig
- 1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR