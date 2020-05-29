Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı - GİRESUN

AA

TRABZON (AA) - Orta ve Doğu Karadeniz'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından camilerde ve diğer alanlarda ilk kez cuma namazı kılındı.Giresun'da 775 kişi kapasiteli Etbaşoğlu Ek Sahası, biner kişilik 15 Temmuz Spor Kompleksi ile Gençlik Merkezi sahasında da namaz kılındı.Ayrıca Hacımiktat Camisi avlusu ile merkez ve köylerde belirlenen yaklaşık 160 caminin avlusunda daha vatandaşlar sosyal mesafe kuralı çerçevesinde cuma namazı kıldı.