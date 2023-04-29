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Haberler Televizyon Cumanın birincisi Kızılcık Şerbeti!
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Cumanın birincisi 'Kızılcık Şerbeti'!

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren ekranların fenomen yapımlarından birine dönüşen SHOW TV'nin dizisi 'Kızılcık Şerbeti', iki haftalık zorunlu aranın ardından yeniden izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümü de büyük ilgi gören 'Kızılcık Şerbeti' reytinglerde zirvede yer aldı

Cumanın birincisi Kızılcık Şerbeti!
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Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman'ın yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti' dün akşam ekrana gelen bölümüyle ABC1 20+’da 9.47 izlenme oranı 22.81 izlenme payı, AB grubunda 8.78 izlenme oranı 23.44 izlenme payı alarak Cuma gününün en çok izlenen yapımı oldu. Total’de ise 7.01 izlenme oranı 17.30 izlenme payına ulaşan dizinin bu hafta yayınlanan bölümü yine milyonları ekran başına topladı.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU!

Sosyal medyada da zirveye oturan dizi #KızılcıkŞerbeti etiketi yaklaşık 6 saat, Kıvılcım ise yaklaşık 7 saat Twitter’ın TT listesinde ilk sırada yer aldı.

KIVILCIM VE ÖMER AYRILDI MI?

Heyecan dolu bölümde oğlu Metehan'ı kurtarmak için suçu üzerine alan Ömer gözaltına alındı. Herkesin kendisini suçladığını düşünen Kıvılcım'ın en büyük destekçisi Doğa oldu. Ömer’in kurtulması için uğraşan Kıvılcım, Çimen’in arkadaşının itirafıyla okula sızan çeteyi yakaladı. Kıvılcım ve Ömer’in duygu yüklü sahnelerinin ekrana geldiği bölüme Ömer’in, Kıvılcım’a bir süre görüşmek istemediğini söylemesi damga vurdu. Zorlu bir süreç geçiren Kıvılcım’a Doğa’nın destek olması Fatih'i rahatsız etti. Fatih’in yaşananlardan Kıvılcım’ı sorumlu tutması ikili arasında tartışmaya neden oldu.

“Kıvılcım bir süre görüşmesek iyi olacak”

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FİNAL SAHNESİNDE NEFESLER TUTULDU

Boşanmayı bekleyen Nursema, Umut’un görüşme talebini geri çevirdi. Umut'un, Nursema ile iletişimde olmak için bulduğu çözüm izleyenleri adeta mest etti. Umut’un, Nursema’ya romantik bir mektup yazarak aşkını dile getirdiği duygusal anlar büyük beğeni topladı. Leman’ın Kayhan’a vekalet verdiğini öğrenen Ömer hemen harekete geçti. Kayhan’la yüzleşen Ömer beklemediği bir hamleyle karşılaştı. Ömer’in Metehan’ın öz oğlu olmadığını öğrenen Kayhan, bu durumu kullanarak Ömer’e şantaj yaptı. Gerçeği Metehan’a anlatmakla tehdit eden Kayhan, karşılığında oteli geri istedi. Bölümün büyük merakla beklenen final sahnesinde ise dolandırıcı bir kadının eline düşen Nilay kendisine kurulan oyunla Doğa'ya daha da düşman oldu. Nilay, bu kadının verdiği karışımı çaya koyarak Doğa’ya ikram etti. Nefeslerin tutulduğu final sahnesinin ardından dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor...

İşte nefeslerin tutulduğu final sahnesi;

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FATİH, DOĞA’YI ALDATACAK MI?

YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında, Nilay’ın tövbe ettiği sahne dikkat çekerken Ömer ve Kıvılcım yaşanan olayların ardından ilk kez yüzleşiyor. Umut’un kılık değiştirerek Nursema’yı görmeye geldiği tanıtımda Abdullah, kızına artık bekar olduğunun müjdesini veriyor. Kayhan’ın eski nişanlısı Ecem’in, Ömer’i ziyaret etmesi gibi heyecan yaratan gelişmelerin ekrana geldiği tanıtıma Fatih’in, Aylin’in davetini kabul ettiği sahne damga vuruyor.

Kızılcık Şerbeti 24. Bölüm Tanıtımı;

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti her Cuma saat 20.00’de Show TV’de.

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