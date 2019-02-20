İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları...

Altındağ'ın cesur, gayretli ve fedakâr insanlarını hep yanımızda bulduk. Bizi yalnız komadınız. 14 seçim sizlerin çok güçlü kardeşlerimizin desteğini aldık. Altındağ yüzde 50 ile adalet ve kalkınma dedi. Vesayet odaklarının tüm güçleriyle üzerime geldiği 2014'de Altındağ yüzde 50 ile demokrasi dedi. Eski Türkiye heveslilerin özellikle saldırdığı 2009'da Altındağ yüzde 50,3 ile milli irade dedi. 30 Mart 2014'de Altında yüzde 64 ile yine hizmet, eser siyasetini seçti. Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 65,5 gibi rekor bir oyla şahsımı Cumhurbaşkanlığı makamına taşıdı.

"ALTINDAĞ SADECE ANKARA'NIN DEĞİL TÜRKİYE'NİN YOLUNU AÇTI"

Sizler şahsımı ikinci kez Cumhurbaşkanlığına ikinci kez layık gördünüz. Sizler bu güçlü duruşunuzla sadece Altındağ'ın ve Ankara'nın gelişmesine katkı sunmakta kalmadınız, Türkiye'nin son 17 senesinde siyasette, eğitimde,sağlıkta yazdığı başarılarda pay sahibi oldunuz. Ülkemizin yolunu açtınız. Vefanızdan, kadirşinaslığınızdan dolayı her birinize ülkem, şahsım ve partim adına teşekkür ediyorum. Bu kardeşinize sahip çıktığınız için rabbim hepinizden razı olsun.

"ÜLKEMİZİN BEKA MÜCADELESİNE SAHİP ÇIKMANIZI BEKLİYORUZ"

Altındağlı kardeşlerimden rekor bekliyoruz. Sizlerden bir kez daha iradenize, geleceğinize, ülkemizin beka mücadelesine sahip çıkmanızı bekliyoruz. 31 Mart akşamında başarılarımıza yenisini ekleyeceğiz. Altındağ'dan rekor bekliyoruz. 31 Mart Gazze, Filistin, Suriye, Irak, Arakam için dünyaya verilmiş gür bir mesaj olsun.

"KANDİL CHP, HDP, İYİ PARTİ VE SAADET'E BİRLİKTE OLUN DİYOR"

31 Mart DEAŞ ve terör örgütlerine ağır bir darbe olacaktır inşallah. Siyaset gündemini bizim kadar sizler de çok yakından takip ediyorsunuz. Hangi adayın ne dediğini, kimin kimlerle kol kola yürüdüğünü sizler de fark ediyorsunuz. CHP'yi görüyorsunuz Kandil'den geliyor. CHP, terör örgütünün desteklediği HDP. Adı İYİ Parti ve Saadet. Kandil diyor ki, 'siz beraber olacaksınız' deniyor, Kandil diyor bunu. 'Bazı yerlerde CHP'yi, bazı yerlerde İYİ Parti'yi destekleyeceksiniz, mesele AK Parti'yi sandıklarda mağlup etmek'. Ben halkıma inanıyorum. Bizler bu terör örgütlerinin dayanışma halinde olduğu bu seçimlerde 31 Mart'ta sandıklarda en güzel Osmanlı tokadını vuracağız.

"GÜNDEMİMİZDE İNSANIMIZIN RIZKINA KAST EDENLER VAR"

Gündemimizde fırsatçılara ders vermek var. Gündemimizde domates, patlıcan, biber fiyatlarını şişirerek insanımızın rızkına kastedenlere mani olmak var. Suriye'de güvenlik bölgeleri kurarak mültecilerin geri dönüşünü sağlamak var. Şu an itibarıyla 310 bin mülteci topraklarına döndü. Bizim gündemimizde terör bataklıklarını kurutmak var. Gündemimizde enerji yatırımlarıyla, cari açığımızı kapatmak var. Dışa bağımlılıktan kurtulmak var. Peki CHP'nin ve zillet ittifakının gündeminde ne var. Onların gündeminde bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarıyla yoldaşlık yapmak var.

"CHP İLE HDP ARASINDA MÜŞTEREKLER OLABİLİR PEKİ YA DİĞERLERİ?"

Bu seçimlerde Cumhur İttifakı olarak AK Parti, MHP omuz omuza olacağız. Oylarımızı konsolide etmemiz lazım. AK Parti içinde kendi içinde oy zayiatına gitmemeli, MHP kendi içinde oy zayiatına gitmemeli. Oylarımız Cumhur İttifakı olarak sandığı yansımalı. Biraz sonra Etimesgut'ta olacağım. Orada mâlum, ilçe belediye başkan adayımız MHP'den. Orada da aynı şekilde dayanışmamızı ortaya koyacağız. 31 Mart akşamı Cumhur İttifakı'nın zaferiyle inşallah zaferiyle bu işi noktalayacağız. Bizim azami müştereklerimiz var. Soruyorum Allah aşkına, CHP ile HDP'nin arasında azami müşterekler olabilir, fakat İYİ Parti'de olabilir mi; asgarisi bile olamaz. Herhalde Saadet'le hiç olamaz.

"KANDİL CHP, HDP, İYİ PARTİ VE SAADET'E BİRLİKTE OLUN DİYOR"

31 Mart DEAŞ ve terör örgütlerine ağır bir darbe olacaktır inşallah. Siyaset gündemini bizim kadar sizler de çok yakından takip ediyorsunuz. Hangi adayın ne dediğini, kimin kimlerle kol kola yürüdüğünü sizler de fark ediyorsunuz. CHP'yı görüyorsunuz Kandil'den geliyor. CHP, terör örgütünün desteklediği HDP. Adı İYİ Parti ve Saadet. Kandil diyor ki, 'siz beraber olacaksınız' deniyor, Kandil diyor bunu. 'Bazı yerlerde CHP'yi, bazı yerlerde İYİ Parti'yi destekleyeceksiniz, mesele AK Parti'yi sandıklarda mağlup etmek'. Ben halkıma inanıyorum. Bizler bu terör örgütlerinin dayanışma halinde olduğu bu seçimlerde 31 Mart'ta sandıklarda en güzel Osmanlı tokadını vuracağız.

"F-16'LAR BOMBA YAĞDIRIRKEN BEYEFENDİ KAHVESİNİ YUDUMLUYOR"

Gezi olaylarında sokakları yakıp, yıkan bunlardı. Belediye otobüslerini ateşe veren vandallara sahip çıktılar. 17-25 Aralık'ta gittiler grup kürsülerini FETÖ'nün montajlarıyla şantaj kasetlerine kiraya verdiler. 15 Temmuz gecesi milletle darbeye direnmek yerine FETÖ'cü alçaklarla anlaşıp kaçmayı seçtiler. Gece 01.15 ben, damadım, torunlarım, kızım ve eşim Atatürk Havalimanı'na iniyoruz. Tüm milletimiz orada ve öğreniyorum ki, 23.15'te beyefendi gelmiş, anlaşmalı olan FETÖ'cülerle görüşmesini yapıp tankların arasından Bakırköy Belediyesi'ne gitmiş. F-16'lar bomba yağdırırken o da Bakırköy Belediyesi'nde kahvesini yudumluyor.

"31 MART AKŞAMI GEREKEN DERSİ VERECEĞİNİZE İNANIYORUM"

Elbette biz Rumlar ve kimi CHP milletvekilleri istiyor diye Doğu Akdeniz'de petrol arama faaliyetlerini durdurmayacağız. Kıbrıslı kardeşlerimizin enerji konusundaki haklarını savunmaktan vaz geçmeyeceğiz. İnşallah milletimize hasretle beklediği müjdeli haberi vereceğim. Altındağlı kardeşlerimin bu zihniyete 31 Mart'ta gereken dersi vereceğine inanıyorum. Seçim dönemlerinde 5 yıllık karnemizi ortaya koyduk, gelecek 5 sene için yine sizlerden icazet bekliyoruz. Siz demokrasinin, milli iradenin arkasında durduğunuz bize yetki ve görev verdiğiniz sürece hamdolsun biz de size hizmetkâr olmanın gururunu yaşadık ve yaşıyoruz.

"BİLKENT'TEKİ ŞEHİR HASTANESİ'Nİ 14 MART'TA AÇIYORUZ"

Semt pazarlarının, spor komplekslerinin sizlere hayırlar getirmesini ümit ediyorum. Tek kalemde 306 trilyon lirayı aşan yatırım, eser, proje ve hizmeti Altındağlı kardeşlerimizin kullanımına sunmuş oluyoruz. Bilkent Hastanesi'nin 14 Mart'ta resmi açılışını yapıyoruz. Şu an itibarıyla hasta kabulüne başlamış durumda. Bu benim ta belediye başkanlığımdan itibaren hedefimdi, gayemdi. Türkiye'yi şehir hastaneleriyle donatmak. Şimdi de büyükşehirlerde, bazı illede, Isparta, Mersin, Yozgat'ta bunların hepsini yapıyoruz, yapacağız. 14 Mart'ta Etlik Şehir Hastanesi'ni hizmete açıyoruz.

"MİLLET BAHÇELERİNDEN 4 TANESİ ALTINDAĞ'DA OLACAK"

Kültür Yolu projesiyle Ankara tarihini günümüze taşıyoruz. Ankara Kalesi'nin Ak kale burcundan başlayıp Atatukel'de sonuçlanacak 12 kilometrelik yolu bir kultür yolu haline getiriyoruz. Ankara Kalesi'nin tarihi değerini ortaya çıkaran çalışmalarımız var. Burasını turistlerin kullanımına kazandıracağız. Ankara'ya 13 millet bahçesi yapıyoruz. Bunlardan 4 tanesi Altındağ ilçemizde olacak.