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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asimilasyona karşı en büyük silah çocuklarımıza ana dillerini öğretmek

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asimilasyona karşı en büyük silah çocuklarımıza ana dillerini öğretmek

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği kongresine gönderdiği video mesajda, "Şunu hiçbir zaman unutmayın, asimilasyona karşı en büyük silahımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ana dillerini kültürlerini ve medeniyet değerlerini öğretmektir" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 14:21 Güncelleme: 20.01.2024 - 14:21
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        "Asimilasyona karşı en büyük silah ana dilimizi öğretmek"
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şunu hiçbir zaman unutmayınız; asimilasyona karşı en büyük silahımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ana dillerini, kültürlerini ve medeniyet değerlerini öğretmektir." dedi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Kongresi'ne gönderdiği video mesajda, birlik yöneticilerini selamlarken, kendisine iletilen davet için teşekkür etti.

        Kongrenin, Uluslararası Demokratlar Birliği ile temsilcileri için hayırlara vesile olmasını temenni eden Erdoğan, "Bu vesileyle Uluslararası Demokratlar Birliğinin bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese, yöneticilerinden bölge başkanlarımıza kadar dava arkadaşlarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum. Darı bekaya uğurladığımız kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

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        "SON 20 YILDIR OLDUĞU GİBİ YİNE SİZLERİN YANINIZDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

        Erdoğan, tek genel başkan adayı ve tek liste ile gerçekleştirilen kongrenin, Uluslararası Demokratlar Birliğini daha da güçlendireceğine, insicamını daha fazla arttıracağına yürekten inandığını ifade ederek, "Avrupa'da İslam düşmanlığından kültürel ırkçılığa pek çok tehdidin tırmandığı dönemde birliğimizin öncelikli görevi demokrasi ve hukuktan sapmadan, Avrupalı Türklerin hakkını ve çıkarını sonuna kadar savunmaktır." diye konuştu.

        Bunun yolunun ise diğer Türk sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte, kanun ve nizam çerçevesinde, yeni medya araçlarından da istifade ederek bu mücadeleyi kararlılıkla yürütmek olduğunu aktaran Erdoğan, "Sizlerden, bulunduğunuz ülkenin siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve bilimsel hayatına daha fazla katılım sağlamanızı bekliyoruz. Şunu hiçbir zaman unutmayınız; asimilasyona karşı en büyük silahımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ana dillerini, kültürlerini ve medeniyet değerlerini öğretmektir." değerlendirmesinde bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliğinin bu konuda gereken adımları yılmadan atmayı sürdüreceğinden şüphe duymadığını belirterek, "İnşallah bu anlamlı ve önemli mücadelenizde biz de son 20 yıldır olduğu gibi yine sizlerin yanınızda olmayı sürdüreceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Sizlerin şahsında başta Avrupa'da olmak üzere Türkiye dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Kongrenizin tekrar hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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