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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan 4. Antalya Diplomasi Forumu nedeniyle Türkiye'de bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile de görüştü

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 11.04.2025 - 12:03 Güncelleme: 11.04.2025 - 12:07
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ile görüştü
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        Antalya'da 'Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek' temasıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2025', Belek turizm bölgesindeki NEST Kongre Merkezi'nde başladı.

        ALİYEV İLE GÖRÜŞTÜ

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'ya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi.

        Erdoğan'ın kaldığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi

        KARADAĞ CUMHURBAŞKANI İLE BİR ARAYA GELDİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüşmesinin ardından Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile bir araya geldi.

        Antalya Diplomasi Forumu'nun resmi açılışı, saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açılış konuşmalarıyla yapılacak.

        4 BİNİ AŞKIN İSİM KATILIYOR

        Kentte bu yıl 4'üncüsü düzenlenen ve teması 'Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek' olarak belirlenen ADF-2025'e pek çok ülkeden cumhurbaşkanı, başbakan, dışişleri bakanları başta olmak üzere çok sayıda üst düzey bakan ve devlet yöneticileriyle, birçok bölgesel ve uluslararası teşkilatın yöneticisi olmak üzere 4 bini aşkın isim katılıyor.

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