SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Recep Tayyip Erdoğan
DÜNYA
Haberler > DÜNYA > Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'da Ermenistan mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kafkas İslam Ordusu'nun teşkilinin ve Bakü'nün kurtuluşunun 100. yıldönümü vesilesiyle düzenlenecek törenlere katılmak üzere özel uçak TC-CAN ile Azerbaycan'nin başkenti Bakü'ye gitti. Erdoğan, Bakü'nün Kurtuluşu'nun 100. yıl töreninde açıklamalarda bulunarak, Ermenistan mesajı verdi

15.09.2018 - 14:58 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Aliyev-Erdoğan basına kapalı iki görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, Bakü'nün Kurtuluşu'nun 100. yıl töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"1132 şehit mezarıyla, Azerbaycan Türkiye'den sonra en fazla şehit mezarlığı olan ülkemizdir."

"Türkiye ve Azerbaycan geçmişi, kültürü, dili, dini bir iki kardeş kültür."

"İki devlet bir millet diyerek sembolleştirdiğimiz kemik kardeşliğimizi de idrak ediyoruz."

"Geçmişi bilmeden Nuri Paşa ve askerlerinin binlerce kilometre öteden koşmalarının sebebi, şu dayanışma tablosunun kavramını biz kavrayamayız."

"15 Eylül 1918 tarihinde kazanılan bu zaferi küçük göstermeye çalışan çevre olduğunu biliyoruz, yenilginin acısını hala unutamayanlardır. Osmanlı Devleti'nin imzaladığı Mondros Anlaşması bu çevrelerin çekilmesine neden olmuştur. Maalesef bağımsızlığının ilanından 22 ay sonra bunda başarılı da olmuştur. Kafkas ordusu ile Azerbaycan bugünkü bağımsızlığın temelini atmışlardır. Azerbaycan'ın 1918'de bağımsızlığını ilan etmesiyle bunu ilk tanıyan ülkenin Türkiye olması tesadüf değildir. Türkiye olarak her türlü desteği vermeye devam ettik, devam edeceğiz. Ticari, ekonomik, kültürel en büyük ortağı konumundadır. Türkiye'de eğitim almış Azerilerin sayısı 125 binin üzerindedir."

Hiç şüphesiz bu başarılarda Haydar Aliyev'in vefatına kadar kardeşim İlham Aliyev'in çok büyük payı vardır.

"Türkiye, Azerbaycan da çok yakında Türkiye ile aynı konuşam gelecektir. Önümüzde çok daha büyük görevler bizi bekliyor. Aramızdaki bağları daha da güçlendirerek, gelecek nesillere daha güçlü bağlar bırakmalıyız."

"Azerbaycan'ın sevinci, derdi, sıkıntısı bizimdir. Azerbaycan ağlarsa, biz ağlarız. Azerbaycan'ın sıkıntısı olan Yukarı Karabağ sıkıntısı bizim de sıkıntımızdır. Yukarı Karabağ sorununun çözülmesi, Ermenistan ile ilişkilerimizin düzelmesinin olmazsa olmaz şartıdır, bu böyle bilinmelidir. Bundan sadece 25 yıl önce Hocalı'da yaşananların, Yukarı Karabağ'da katledilenlerin hesabını vermeyenlerin, katilleri kahraman ilan edenlerin bize verebilecekleri hiçbir tarih dersi yoktur. Kardeşimizin topraklarının yüzde 20'sini işgal altında tutanların, 1 milyondan fazla kardeşimizi öz yurduna dönmekten alıkoyanların bizden sınırlarımızı açmamızı beklemeleri boşunadır, beyhudedir.

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 4
  • Misafir 44 dakika önce
    Başkanımızın TARİH bilmediğini İlber Hoca tereddütsüz beyan etmişti!
  • Misafir 50 dakika önce
    Can Azerbaijan :flag_az: Türkiye :flag_tr: VİZEYI KALDİR LÜTFEN :pray:
  • Misafir 57 dakika önce
    biz dunyalar ustuyuz...galaksiler bile kiskaniyor..gecen mars dan birisiyle konustum onlarda kiskancliktan ölüyormuş
Tüm yorumları göster(4)
Kalan karakter : 2000
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X