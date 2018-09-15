Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'da Ermenistan mesajı!

Aliyev-Erdoğan basına kapalı iki görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, Bakü'nün Kurtuluşu'nun 100. yıl töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"1132 şehit mezarıyla, Azerbaycan Türkiye'den sonra en fazla şehit mezarlığı olan ülkemizdir."

"Türkiye ve Azerbaycan geçmişi, kültürü, dili, dini bir iki kardeş kültür."

"İki devlet bir millet diyerek sembolleştirdiğimiz kemik kardeşliğimizi de idrak ediyoruz."

"Geçmişi bilmeden Nuri Paşa ve askerlerinin binlerce kilometre öteden koşmalarının sebebi, şu dayanışma tablosunun kavramını biz kavrayamayız."

"15 Eylül 1918 tarihinde kazanılan bu zaferi küçük göstermeye çalışan çevre olduğunu biliyoruz, yenilginin acısını hala unutamayanlardır. Osmanlı Devleti'nin imzaladığı Mondros Anlaşması bu çevrelerin çekilmesine neden olmuştur. Maalesef bağımsızlığının ilanından 22 ay sonra bunda başarılı da olmuştur. Kafkas ordusu ile Azerbaycan bugünkü bağımsızlığın temelini atmışlardır. Azerbaycan'ın 1918'de bağımsızlığını ilan etmesiyle bunu ilk tanıyan ülkenin Türkiye olması tesadüf değildir. Türkiye olarak her türlü desteği vermeye devam ettik, devam edeceğiz. Ticari, ekonomik, kültürel en büyük ortağı konumundadır. Türkiye'de eğitim almış Azerilerin sayısı 125 binin üzerindedir."

Hiç şüphesiz bu başarılarda Haydar Aliyev'in vefatına kadar kardeşim İlham Aliyev'in çok büyük payı vardır.

"Türkiye, Azerbaycan da çok yakında Türkiye ile aynı konuşam gelecektir. Önümüzde çok daha büyük görevler bizi bekliyor. Aramızdaki bağları daha da güçlendirerek, gelecek nesillere daha güçlü bağlar bırakmalıyız."

"Azerbaycan'ın sevinci, derdi, sıkıntısı bizimdir. Azerbaycan ağlarsa, biz ağlarız. Azerbaycan'ın sıkıntısı olan Yukarı Karabağ sıkıntısı bizim de sıkıntımızdır. Yukarı Karabağ sorununun çözülmesi, Ermenistan ile ilişkilerimizin düzelmesinin olmazsa olmaz şartıdır, bu böyle bilinmelidir. Bundan sadece 25 yıl önce Hocalı'da yaşananların, Yukarı Karabağ'da katledilenlerin hesabını vermeyenlerin, katilleri kahraman ilan edenlerin bize verebilecekleri hiçbir tarih dersi yoktur. Kardeşimizin topraklarının yüzde 20'sini işgal altında tutanların, 1 milyondan fazla kardeşimizi öz yurduna dönmekten alıkoyanların bizden sınırlarımızı açmamızı beklemeleri boşunadır, beyhudedir.

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