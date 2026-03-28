Cumhurbaşkanı Erdoğan, Becirovic ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki resmi karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Becirovic, birbirlerine heyetlerini takdim ederek ikili görüşmeye geçti.

İki lider daha sonra çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.

REKLAM

Görüşmede liderler, Türkiye ile Bosna Hersek ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Bosna Hersek'in egemenliği, toprak bütünlüğü ve anayasal düzenine koşulsuz destek vermeyi sürdüreceğini, kimsenin şahsi çıkarları için Bosna Hersek'in huzurunun bozulmasına müsaade edilmemesi gerektiğini belirtti.

Bölgenin yeni maceralara tahammülünün bulunmadığını vurgulayan Erdoğan, ülkenin birliğini hedef alan kışkırtıcı söylemlerin kimseye faydası olmayacağını kaydetti.

Erdoğan, Bosna Hersek'in bütünlüğünden yana olanların birlik içinde hareket etmelerinin bu süreçte her zamankinden daha fazla önem arz ettiğini, Türkiye'nin özellikle Boşnakların hayati menfaatlerini ihlal edecek oldubittileri kabul edilemez olarak gördüğünü bildirdi.