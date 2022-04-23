Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklarla iftar yaptı 0:00 / 0:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Maltepe Küçükyalı Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde çocuklarla iftar yaptı.

"TÜRKİYE YENİDEN DÜNYANIN LİDERLİĞİNE TALİP

DEVLETİVEMİLLETİYLE YENİ BİR YÜKSELİŞİN İÇİNDEDİR"

Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Erdoğan, iftar sırasında çocuklarla sohbet etti.

Çocuklara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlerden bizim bıraktığımız yerden teslim alacağınız bu kutlu bayrağı her alanda dünyanın zirvesine çıkartmanızı özellikle istiyorum." dedi.

Erdoğan, "Türkiye yeniden dünyanın liderliğine talip devleti ve insanlığın vicdanını, merhametini, umudunu kendinde toplayan milletiyle yeni bir yükselişin içindedir." diye konuştu.