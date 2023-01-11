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Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan'da kadınlara yönelik eğitim yasağına ilişkin: Gayri insani buluyoruz

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelişmiş diye ifade edilen ülkelerin salgında sadece kendilerini korumak için yaptıkları bencillikleri utançla hatırlıyoruz." dedi. Erdoğan ayrıca Afganistan'da kızlara yönelik eğitim yasağında ilişkin, "Afganistan'da son dönemde özellikle başörtülü kızların üniversitede okutulmasının engellenmesini gayri insani gayri islami buluyoruz" ifadelerini kullandı 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Günümüz dünyasında en çok konuşulan hususların başında insan hakları geliyor. Dünyanın pek çok yerinde ağır insan hakları ihlallerine yenileri ekleniyor. Salgın, mülteci meselesi, bölgemizde patlak veren çatışmalar bunu ortaya koyuyor.

Gelişmiş diye ifade edilen ülkelerin salgında sadece kendilerini korumak için yaptıkları bencillikleri utançla hatırlıyoruz. Salgın sürecinde vicdanını yitiren ülkeler gördük. Bazı medya kuruluşları ve siyasetçilerin de söylemiyle bu nefret iklimini körüklediklerini şahit oluyoruz. Milyonlarca Müslümanın ifade özgürlüğünün elinden alındığı, inançlarının tehdit kaynağı olarak görüldüğü durumlarla karşı karşıyayız.

"İYİ TERÖRİST KÖTÜ TERÖRİST AYRIMI OLMAMALI"

Göçmenlere ya da yabancılara yönelik nefret suçları ya görmezden geliniyor ya da örtbas ediliyor. En temel insan hakkı olan yaşam hakkına gasp edenler hiçbir cezaya çarptırılmadan özgürce yaşamakta. Bugün NATO'da, Avrupa Konseyi'nde BM'de beraber olduğumuz bazı ülkeler Türk adaletinden kaçan haydutların sığınağına dönüştü. FETÖ elebaşı ABD'deki malikanesinden örgütü yönetmeye devam etmektedir. İyi terörist kötü terörist ayrımı olmamalı.

"550 BİN SIĞINMACI GERİ DÖNDÜ"

Çatışma bölgelerinden kaçan 3 buçuk milyonu Suriyeli olmak üzere 4 milyonu aşkın mağdura biz kucak açtık. Kapımıza gelip ülkemize sığınan hiç kimseyi zorla geri göndermedik. Terörden temizleyerek emniyetli hale getirdiğimiz bölgelere 550 bin sığınmacı geri döndü. Rusya, Suriye ve Türkiye olarak bir süredir yürüttüğümüz diplomatik temaslar meyvesini verdikçe bu süreç ilerleyecektir. Biz kardeşlik, komşuluk ve insani görevimizi yerine getirmeye devam edeceğiz. Ege Denizi'nde sadece geçen yıl ölümün eşiğinden kurtarılan göçmen sayısı 20 bini buluyor.

TAHIL KORİDORU VE ESİR TAKASI

Karadeniz üzerinden tahıl koridoru ve esir takası anlaşmasını harekete geçirerek gıda ve enerji krizinin çözümüne katkı sağladık. Milyonlarca insanın hayatına etki eden adım attık. Sayın Putin'in bunları fakir Afrika ülkelerine gönderme teklifini kabul ettik. Bunlar bizim insani, vicdani görevimizdir.

AFGANİSTAN'DA KIZLARA EĞİTİM YASAĞI

Afganistan'da son dönemde özellikle başörtülü kızların üniversitede okutulmasının engellenmesini gayri insani gayri islami buluyoruz.

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