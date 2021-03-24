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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altın ve döviz çağrısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yaptığı konuşmada döviz kuruyla ilgili mesaj verdi. Son birkaç gündür piyasalardaki dalgalanmaların Türkiye ekonomisinin temellerini, gerçek dinamiklerini, potansiyelini kesinlikle yansıtmadığını belirten Erdoğan vatandaşlara TL'ye yatırım yapmaları çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Vatandaşlarımdan evlerindeki döviz ve altını çeşitli finans araçlarına yatırarak ekonomi ve üretime kazandırmalarını istiyorum'' dedi. Erdoğan, yatırım yapan uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin gücüne ve potansiyeline güvenmeleri çağrısında bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altın ve döviz çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altın ve döviz çağrısı
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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde konuştu. Erdoğan konuşmasında döviz kuruyla ilgili mesaj da verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara TL'ye yatırım yapmaları çağrısında bulundu. ''Vatandaşlarımdan evlerindeki döviz ve altını çeşitli finans araçlarına yatırarak ekonomi ve üretime kazandırmalarını istiyorum'' dedi.

'SON BİRKAÇ GÜNDÜR PİYASALARDAKİ DALGALANMALAR, TÜRKİYE EKONOMİSİNİ YANSITMIYOR'

Konuşmasında Türkiye ekonomisinin 18 yılda geldiği noktayı hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Son birkaç gündür piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, Türkiye ekonomisinin temellerini, gerçek dinamiklerini, taşıdığı potansiyeli ve yarınını kesinlikle yansıtmıyor'' diye konuştu.

Türk sanayisinin salgın dönemindeki performansıyla direncini ve gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu: ''Kamu maliyesi ve finans sektöründeki göstergeler, gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülkeye göre daha sağlam bir yapıya sahip olduğumuza işaret ediyor. Bir süre önce açıkladığımız ekonomideki reform programımızın politikalarını ve takvimini dün akşam itibarıyla ilan ettik. Şimdi artık vakit, daha çok çalışma, üretme, gaza basma, hedeflerimize yürüme vaktidir. İktisadi temeli olmayan hareketlere karşı ülkesinin yanında yer alarak, güven ve istikrar mesajımıza sahip çıktıkları için milletimizin tüm fertlerine ayrıca teşekkür ediyorum.''

'VATANDAŞTAN EVLERİNDEKİ DÖVİZ VE ALTINI, FİNANS ARAÇLARINA YATIRMASINI İSTİYORUM'

Vatandaşlara TL'ye yatırım çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Sadece kendilerini güvende hissetmek amacı ile evlerinde döviz ve altın tutan vatandaşlarıma buradan bir çağrıda bulunuyorum. Bu vatandaşlarımdan, milli servetimiz olan evlerindeki döviz ve altını, çeşitli finans araçlarına yatırarak, ekonomiye ve üretime kazandırmalarını istiyorum.'' ifadesini kullandı.

'FİNANS KURULUŞLARI ALTIN VE DÖVİZ İÇİN MÜŞTERİLERİNE MEMNUN EDİCİ GETİRİ SAĞLIYOR'

Finans kuruluşları, özellikle de katılım finans şirketleri, bu altın ve dövizler için müşterilerine, onları memnun edecek getiri sağlayabilecek alternatifler sunuyor'' dedi.

'İŞ İNSANLARIMIZ VARLIK BARIŞI İLE YURT DIŞINDAKİ KAYNAKLARINI GETİREBİLİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanlarına da 30 Haziran’a kadar devam eden varlık barışından yararlanarak, yurt dışındaki kaynaklarını ülkemize getirebileceklerini tekrar hatırlattı.

'ULUSLARARASI YATIRIMCILAR, TÜRKİYE’NİN GÜCÜNE VE POTANSİYELİNE GÜVENMELİ'

Ülkemize yatırım yapan uluslararası yatırımcılara ise, Türkiye’nin gücüne ve potansiyeline güvenmeleri çağrısında bulundu.

'MALİ DİSİPLİN VE SERBEST PİYASA EKONOMİSİNE BAĞLILIĞIMIZLA ŞOKLARA DAYANIKLIYIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Dinamik iktisadi yapımız, mali disiplinimiz, serbest piyasa ekonomisine bağlılığımızla, şoklara dayanıklı olduğumuzu defalarca ispatladık. Önümüzdeki dönem Türk ekonomisini yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyüterek çok daha iyi yerlere geleceğiz.'' diye konuştu.

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