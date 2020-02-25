Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakü'de açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'da açıklamalarda bulunuyor;

Sayın Cumhurbaşkanı aziz kardeşim, kıymetli heyet üyeleri öncelikle sizleri en kalbi duygularla, şahsım, milletim adına selamlıyorum. Bakanlarımız kendi aralarında görüşmeleri yaptılar. Biz ise ikili görüşmelerimizi etraflıca ele aldık. Türkiye Azerbaycan arasında siyasi, ekonomik, ticari, kültürel alanlarda birçok dayanışmayı hep yaşadık, hep yaşıyoruz. Nerede eksiğimiz var, geleceğe nasıl yürüyeceğiz bunları konuşma fırsatı bulduk. Siyasi bakımdan zaten en üst düzeydeyiz.

AZERBAYCAN'IN YAKALADIĞI İVMEYİ SÜRDÜRECEĞİNE İNANIYORUM

Sayın Aliyev'in vizyoner liderliğinde Azerbaycan'ın refah ve istikrarı çok açık ve net kendini göstermekte. Bundan sonraki süreçte de bunun devamını göreceğiz. 9 Şubat'ta yapılan seçimlerin kardeş Azerbaycan için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ben 20 yıl öncesinin Azerbaycan'ını düşünüyorum, bir de bugünkü Azerbaycan'ı düşünüyorum. Mukayesesi kabil değil. Şu anda bambaşka bir Azerbaycan var. Altyapısı, üstyapısıyla sürekli değişen, gelişen bir Azerbaycan var. Azerbaycan ekonomisinin kaydettiği gelişme reform çalışmalarının ne kadar isabetli olduğunu da ortaya koymakta. Enerji dışı sektörlerin yüzde 3,5 büyümesi, bu sektörlerdeki ihracatın yüzde 14 artması tesadüfi değildir. Azerbaycan'ın yakaladığı bu olumlu ivmeyi sürdüreceğine inanıyorum.

NAHÇIVAN DEMİRYOLU BİR CEVAP OLACAKTIR

14 muhtıra ve metni imza altına aldık. İlgili bakanlarımız bu başlıkların takipçisi olacaklar. Bunların içerisinde en önemlisi şüphesiz tercihli ticaret anlaşması. Bu işin ekonomik boyutunu teşkil ediyor. Siyasi noktada önemli adım, özellikle Nahçıvan ve Türkiye arasındaki demiryolu konusu. Nahçıvan'ın bağımsızlığını elinden alanlara bir cevap teşkil etmektedir. Bu bakımdan çok önemli. Nahçıvan'da sınıra kadar doğalgaz hattının kurulacak olması. Iğdır'dan sınıra kadar doğalgaz hattının kurulması suretiyle yaklaşık 160 kilometrelik hattın kuruluşuyla Nahçıvan doğalgazda çok daha rahat zemini yakalamış olacak. Hem İran hem Türkiye'den destek almak suretiyle çok daha güçlü bir seviyeye gelmiş olacaktır.

FETÖ İLE MÜCADELEDE BİZE EN ÇOK AZERBAYCAN DESTEK VERDİ

TANAP'ın Avrupa bağlantısının açılışını yaptık İlham Aliyev kardeşimle. 2019'da 4,5 milyar dolar oldu ticaret hacmimiz. 2023 yılında hedefimiz 15 milyar dolar. Bugünkü tercihli ticaret anlaşması bu alanda büyük önem arzediyor. Gümrük, tarım, enerji, ulaştırma, teknoloji, turizm her alanda işbirliğimizi derinleştireceğiz. Elektronik devlet uygulamaları, sermaye piyasası, finans sektöründe yeni işbirliğimizi güçlendireceğiz. 151 insanımızı şehit eden FETÖ ile mücadelede bize en fazla desteği veren ülke Azerbaycan olmuştur. 24 Ocak'ta Elazığ'da yaşanan deprem felaketinde Azerbaycan'ı yanımızda gördük. Dört bir yanımız çatışma, terör ve asayiş sorunlarıyla boğuşurken Türkiye ile Azerbaycan adeta birer istikrar abidesi olarak yükseliyor.

TARİHE SİYAH GECE OLARAK GEÇEN HOCALI KATLİAMINI UNUTMAYACAĞIZ

Savunma sanayi alanında işbirliğimizi geliştirmemiz büyük önem arz ediyor. Barış Pınarı operasyonunda Azerbaycan hükümeti ve halkıyla tek millet iki devlet olduğumuzu dünyaya göstermiştir. Özellikle merhum Bahtiyar Vahapzade'nin 'Annem' dediği Karabağ, Azerbaycan kadar bizim de meselemizdir. Yukarı Karabağ sorununun toprak bütünlüğü ile çözüme kavuşturulması en büyük arzumuzdur. Azerbaycan'a verdiğimiz desteği bundan sonra da sürdüreceğiz. Minsk'in samimi davranmadığını açıkça ifade etmek durumundayım. 25 yıl oldu bu oyalama taktikleri niçin? Bunun üzerinde durmak gerekiyor. Yarın Hocalı katliamının 28. yıldönümünü özellikle yâd edeceğiz. Masum, yaşlı, kadın çocuk demeden 20. yüzyılın en büyük vahşetlerinden biri işlenmiştir. 106'sın kadın, 63'ü çocuk olmak üzere toplam 613 kardeşimiz hunharca şehit edilmiştir. Tarihe 'siyah gece' olarak geçen Hocalı katliamını unutmadık, unutmayacağız. Katliamı bir kez daha şahsım ve milletim adına lanetliyoruz. Dün şehit olan İbrahim kardeşimize Allah'tan rahmet, Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum.

Haziran ayında A milli futbol takımımızın karşılaşmalarını birlikte izlemek temennisiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.