İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları...

Bugün Fethiye bir başka güzel, bir başka heyecanlı, bir başka coşkulu. Tarih yazmaya hazırlanan bir Fethiye görüyorum karşımda. Zillet, illet ittifakına ders vermek için 31 Mart'ı iple çeken bir Fethiye görüyorum. Karşımda 31 Mart gönül belediyeciliğine kavuşmak için can atan bir Fethiye görüyorum. Karşımda yeni bir sayfa için sabırsızlanan bir Fethiye görüyorum. İnşallah bu sefer hem ilçe belediyesinde hem Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde çok büyük bir başarı yakalayacağız.

MHP'Lİ KARDEŞLERİM ARAMIZDA EN UFAK FİRE VERMEYECEĞİZ

Hizmet siyasetine destek vermeye hazır mısın Fethiye. Fethiyeli kardeşlerime de ancak böyle bir milli tavır, böyle asil bir duruş yakışır. Cumhur İttifakı olarak gece gündüz demeden sahada olmamız, uzak yakın demeden tüm köylerimizi dolaşmamız gerekiyor. AK Partili kardeşlerim en ufak bir rehavete kapılmayacak. Aramızda fire vermeyeceğiz. MHP'li kardeşlerim aramızda en ufak bir fire vermeyeceğiz. Pazara kadar değil mezara kadar bunu yapacağız. Biz çalışırsak, omuzlarındaki yükün hakkını verirsek 31 Mart akşamı zafer Cumhur İttifakı'nındır.

MEMLEKETİ TERÖR ÖRGÜTÜNDEN KURTARDIK, KURTARIYORUZ

Bizim rotamız, istikametimiz belli. Son 17 yılda seçim meydanlarında ne söylediysek, neyi vadettiysek göreve geldiğimizde onun gayreti içinde olduk. 3-5 oy alma adına lobiler karşısında eğilmedik. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te inlerine girdik, Kandil'de inlerine girdik. Biz kovaladık onlar kaçtı veya yok ettik. Ama bu memleketi terör örgütlerinden kurtardık, kurtarıyoruz. FETÖ kaçtı biz kovaladık. Yakaladıklarımızı da aldık hukuk içinde cezaevine yerleştirdik.

CHP'Lİ KARDEŞLERİM ATTIĞIN OY NEREYE GİDECEK BİLİR MİSİN?

Bu CHP kimle işbirliği yapıyor. HDP, PKK terör örgütünün siyasi uzantısı. CHP'ye oy verecek kardeşlerimin oyunun nereye gittiğinin hesabını yapıyor mu? Nereye gidiyor bu oylar? Terör örgütü PKK'ya. İşte 31 Mart adeta bir Osmanlı tokadının sandıkta vurulmasıdır. 17 yıldır millet, memleket, milli irade, demokrasi diyoruz. 17 yıldır adalet, kalkınma, huzur, barış, özgürlük diyoruz. İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın diyoruz. Yaradanı severiz yaradandan ötürü diyoruz.

2023'DE TÜRKİYE'Yİ DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİ YAPACAĞIZ

Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde bölge siyaseti, meşrep siyaseti, mezhep siyaseti yapmadık. Kılık kıyafet üstündeki yasakları, eğitim önündeki engelleri biz kaldırdık. Hiçbir vatandaşımızın hayatına, yaşam tarzına, düşünce biçimine müsaade etmedik. Karadeniz'de ne dediysek, Akdeniz'de, Ege'de de aynısı söyledik. Bu mücadeleyi makam, koltuk için değil can borcumuz olan aziz milletimizin hayır duasını almak için veriyoruz. 2023'de Türkiye'yi dünyanın dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak için çalışıyoruz.

ZİLLET İTTİFAKININ EŞ BAŞKANLARI NE DERSE O OLUYOR

Zillet ittifakı neyin söylüyor, Dörtlü çete ne yapıyor? Ankara'da liste kavgası veriyor. Bölücü örgüte, FETÖ'ye şirin görünme gayreti içindeler. Pensilvanya ve Kandil'le birlikte çevirdikleri tezgahlar ortaya çıktı. Seçim çalışmalarını Pensilvanya belirliyor. Bölücü örgütün siyasi uzantıları bunların seçim çalışmalarını yürütüyor. Hangi ilde kimin destekleneceğine bölücü örgüt ve eş başkanlar karar veriyor. Zillet ittifakında eş başkanlar ne derse o oluyor. Malum eş başkanlar aynı zamanda zillet ittifakına da eş başkanlık yapıyor. CHP tarihinin hiçbir döneminde bu derece kötü yönetilmemişti.

BU MİLLET NAMLULARA KAFA TUTAN BİR MİLLETTİR

Varsın onlar kısır gündemlerine boğulsun. Kirli pazarlıklarda vakit harcasın. İlkelerini, hassasiyetlerini, değerlerini tezgâha koysun. Türkiye için tek bir düş dahi kurmasın, biz mücadelemize devam edeceğiz. Bu millet mazlumların hamisi alicenap bir millettir. Bu millet vatanını korumak için namlulara kafa tutan cesur millettir. İstikbal ve istiklali için can veren büyük millettir. Sizlere hizmetkâr olmaktan her zaman gurur duydum, gurur duyuyorum.

ŞEHRİMİZ BİR GENÇLİK VE EĞİTİM ŞEHRİ OLMA YOLUNDA

Eğitimde Fethiye'de son 10 yılda 40 okul binası, 200'er kişi kapasiteli 2 adet pansiyon inşa ettik. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne bağlı sağlık birimlerini Fethiye'de biz kurduk. Şehrimiz bir gençlik ve eğitim şehri olma yolunda ilerliyor. Önümüzdeki yıl bin kişilik kapasiteli bir yüksekokulu Fethiye'ye kazandırıyoruz. 1995 yılından beri yapımı süren 200 yataklı devlet hastanesini iktidara geldiğimizde biz tamamladık. 4 bin dekar araziye can suyu olan baraj ile çiftçilerimizin yüzünü güldürdük. 3 sulama tesisiyle toplam 8 bin 370 dekar araziye can suyu oldu.

FETHİYE'DE ÇATALOLUK BARAJI'NIN PROJESİ TAMAMLANDI

İlçe merkezinden geçen derenin ıslahını biz tamamladık. Şimdi bu dere Fethiye ilçe merkezinin adeta gerdanlığı oldu. Fethiye'de 427 bin adet fidan diktik. Arıcılığı geliştirmek ve organik tarımı desteklemek için bir bal ormanı kurduk. Fethiyeli çiftçilerimize 17 yılda 201 milyon lira tutarında tarımsal destek verdik. Fethiye'ye elimiz boş gelmek olmaz dedik. Müjdeli haberlerle geldik. Fethiye'nin Yukarıkaraçulha, Çobanisa, Bekçiler mahallelerine ait Çataloluk Barajı ve sulama tesisinin yapımına başlıyoruz. Şu anda projesi hazırlanıyor ardından ihaleye çıkacağız.

DEVLET NE KADAR MÜCADELE EDERSE ETSİN MAALESEF...

Fethiye'nin her alanda hak ettiği hizmetleri alabilmesi için birlik şart. Devlet ne kadar mücadele ederse etsin, büyükşehir ve ilçe belediyesi meseleye aynı hassasiyete yaklaşmadıkça tam verim alınamıyor. Her ne kadar biz hizmet açığını kapatmaya çalışsak da bazı şeyler tam istediğimiz gibi olmuyor. Büyükşehir, ilçe belediyesi aynı istikamete yöneldiğinde çok daha iyi hizmetler, iyi mesafeler kat ediliyor. 31 Mart'ta Muğla'da ve Fethiye'de bu birlikteliği inşallah sağlayacağımıza inanıyorum.

FETHİYE 31 MART'TA CUMHUR İTTİFAKI'NA SAHİP ÇIKIYOR MUSUN?

Fethiye 31 Mart'ta ülkene sahip çıkıyor musun? Fethiye 31 Mart'ta geleceğine sahip çıkıyor musun? 31 Mart sandığa demokrasiye, milli iradeye sahip çıkıyor musun? Fethiye 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na sahip çıkıyor musun? Fethiye 31 Mart'ta tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi gönül işi diyor musun? Rabbim utandırmasın bizleri.