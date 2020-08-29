İslâm Alemi için kutsal sayılan Muharrem Ayı ve Aşure Günü için sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

Muharrem ayı ile Aşure Günü'nün milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şehadetlerinin 1381. sene-i devriyesinde şehitlerin efendisi, Peygamberimizin torunu Hazreti Hüseyin Efendimizi ve tüm Kerbela şehitlerini rahmetle, hürmetle yâd ediyorum.