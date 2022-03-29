Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da konuştu 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye Özbekistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan, ilk büyükelçilik açan ülkedir. Özbekistan'da ilk başkonsolosluk açan ülke de Türkiye'de. Semerkant başkonsolosluğumuz 1 yıldır hizmet veriyor. İlişkilerimizin temelinde ortak tarih, dil, inanç ve kültürel bağlarımız bulunuyor. 1 asır önce milletimiz Anadolu'da istiklal harbini verirken Özbek kardeşlerimiz de burada bizim için dua ediyor, kahramanlık şiirleri yazıyordu.

Az önce başarıyla tamamladığımız yüksek düzeyli stratejik iş birliği konseyimizin ikinci toplantısını maziden atiye uzanan yolculuğumuzda yeni bir adım olarak görüyoruz. Görüşmelerimiz neticesinde ülkelerimiz arasındaki ilişkileri kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. Geçtiğimiz sene yüzde 72'ye yakın artışla 3.6 milyar doları ticaret hacmimiz aştı. En kısa sürede 5 milyar dolar hedefini yakalayacağız diyoruz.

Bilahare atacağımız ortak adımlarla çıtayı 10 milyar dolar seviyesine çıkaracağız. Bugün imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşması sayesinde daha hızlı yol alacağımızı düşünüyorum. Bugün 10 anlaşma imzalandı. Türkiye-Özbekistan arasındaki süreç çok daha güçlü şekilde ilerleyecektir.

"TURİZMDE REKOR KIRDIK"

Türk şirketlerinin yatırımları Özbekistan'da 1,5 milyar dolara ulaşmış durumda. Şirketlerimiz Özbekistan'ın 2022-2026 kalkınma stratejisi hedeflerine ulaşmaya katkıya hazırdır. Yatırımcılarımıza duydukları güvenden dolayı sayın Cumhurbaşkanınıza huzurlarınızda şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Turizm alanında geçtiğimiz sene rekor kırarak 270 binden fazla Özbek kardeşimizi Türkiye'de misafir ettik. Bu hedefi 500 bine çıkarmamız mümkündür. Destinasyonlarımız güçlüdür. Karşılıklı olarak paket turizminde ileri hedefleri yakalayabiliriz.

"TÜRK-ÖZBEK ÜNİVERSİTESİ KURACAĞIZ"

Savunma sanayinde bugün imzaları attık ve bu imzalarla birlikte de savunma sanayinde imkanlarımızı, imkanlarınızla paylaşmaya hazırız. Türkiye'nin bu alanda elde ettiği başarılar da ortadadır. Ulaştırma, enerji, sağlık, eğitim, kültürde geniş bir alanda iş birliğimizi daha da geliştirmek konusunda mutabıkız.

Türk-Özbekistan Üniversitesi'nin kurulmasını karşılıklı olarak kardeşimle çok çok önemsiyoruz. İlgili arkadaşlarımızı görevlendirdik. Yarın da şu andaki hazır üniversite binasını görecekler ve süratle de adımları atacağız. Özbekistan'da 50 milyon dolara yaklaşan TİKA aracılığıyla kalkınmada kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanıyla imzaladığımız ortak bildiri önümüzdeki dönem için yol haritası teşkil edecektir.

Uluslararası platformlarda dayanışma bölgesel meselelerimizde yakın temasımızı sürdürmede irademizi teyit ettik. Özellikle beslendiğimiz kaynaklar aynı. Bölgemizin ve dünyamızın gündemini meşgul eden konuları ve gelişmeleri aramızda değerlendirdik. 2020 senesinde Türk dünyasının kültür başkenti olan kadim İve şehrini yarın ziyaret etmekten büyük heyecan duyuyorum."