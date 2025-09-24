Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu ABD'nin New York kentinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot da yer aldı.