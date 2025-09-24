Habertürk
Habertürk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü

        80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2025 - 20:34 Güncelleme: 24.09.2025 - 20:34
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu ABD'nin New York kentinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

        Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot da yer aldı.

