Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, görüşmeye dair bilgilendirme yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İtalya Başbakanı Meloni görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı."
Meloni'nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı.
*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir