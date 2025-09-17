Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı andı | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı andı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı idam edilişlerinin 64'üncü yılında andı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2025 - 10:43 Güncelleme: 17.09.2025 - 10:43
        Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı andı
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 64 yıl önce idam edilen Başbakan Adnan Menderes ile bakanlar Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'yu rahmetle andı.

        Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Demokrasi, hukuk ve adaletin ayaklar altına alındığı utanç verici 27 Mayıs darbesinin cunta mahkemesi tarafından haksız şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı katledilişlerinin 64'üncü yılında rahmetle, hürmetle yad ediyorum."

        #Son dakika haberler
