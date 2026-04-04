Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla bağlandı

Programda Karabüklülere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, KARDEMİR’in kendileri için çok önemli bir merkez olduğunu belirterek, "İnşallah bu merkezden çok isabetli, hayırlı kararların alınacağına inancım tamdır. Ve inanıyorum ki KARDEMİR, ülkemizin ayağa kalkışının en önemli merkezlerinden biridir" ifadelerini kullandı.

KARDEMİR’in Türk sanayisinin önemli bir merkezi olduğunu belirten Erdoğan, "Bundan sonraki süreçte çok büyük desteklerin, çok büyük gücü elinde bulunduracaktır. Bu vesileyle KARDEMİR’de çalışan bütün kardeşlerime de başarılar diliyorum. Allah’a emanet olun" dedi.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.