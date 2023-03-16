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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'nde konuştu: Türk dünyası tek yürek olduğunu göstermiştir

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde, 'Afet-Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım' teması altında Ankara’da gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede yaptığı konuşmada, "Türk dünyasının tek yürek tek vücut olduğunu en üst düzeyde bir kez daha göstermiş olacağız" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'nde konuştu: Türk dünyası tek yürek olduğunu göstermiştir
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi'nde konuştu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

Zirvenin düzenlenmesi için çağrıda bulunan can Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı Aliyev'e şükranlarımı sunuyorum.

Bugünkü zirvemizle Türk dünyasının tek yürek tek vücut olduğunu en üst düzeyde bir kez daha göstermiş olacağız.

Ülkemizin güneyindeki 11 şehir, dünyada eşine az rastlanır bir depremle sarsıldı. 14 milyonu aşkın insanımız depremden etkilendi, 49 bini aşkın vatandaşımız hayatını kaybetti.

Bu bölgede çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Önümüzdeki yıl içinde 650 bin konut yaparak hak sahiplerini evlere kavuşturmayı umuyoruz. Biz henüz deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken, bir de eşine rastlanmamış bir yağışla karşılaştık. Bu afetler karşısında eldeki imkanlar yetersiz kalıyor. Uluslararası yardım çağrısında bulunduk, Türk dünyası yardıma hemen karşılık verdi. Ülkenizde arama kurtarma görevlileri gönderdiniz. Gönderdiğiniz çadırlar vatandaşlarımıza yuva oldu. Aziz milletimiz bu desteğinizi hiçbir zaman unutmayacak. BM 16 Şubat'ta Türkiye için acil yardım çağrısı yayınladı. Afetler ve etkileriyle mücadelede işbirliğimizi artırmamız gerektiği aşikardır.

Türk Yatırım Fonu sayesinde yatırımlara ve yenilenebilir enerji çalışmalarına destek sağlanacak.

Bu süreçteki kıymetli destekleriniz ve katkılarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum.

Türk devletleri Avrupa'nın enerji güvenliğinde anahtar konuma gelmiştir. doğu Batı arasındaki ticarette ortak çabalarımızla hayata geçirdiğimiz Orta Koridor artık güvenilir bir alternatif sunuyor. Önümüzdeki günlerde bu projelerimiz artacaktır.

Ukrayna'daki savaşın bir an önce adil ve kalıcı bir şekilde sona ermesi için çabalarımız devam ediyor. Putin ve Zelenskiy ile düzenli olarak temas halindeyim. Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ve esir takası tarafların uygun şartlarda anlaşabileceğini göstermiştir.

TOKAYEV İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirvedeki konuşmasının öncesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüştü.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

ZİRVEDE KKTC DE YER ALIYOR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın teklifi üzerine düzenlenen zirveye Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Dönem Başkanı Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile gözlemci ülkeleri temsilen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Türkmenistan Milli Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov katılacağı açıklanmıştı.

Geçen sene icra edilen Semerkant Zirvesi'nde gözlemci statüsü elde eden KKTC'nin ilk defa bir TDT Zirvesi'nde yer alacağı da belirtilmişti.

Yaşanan büyük depremler üzerine Türkiye ile dayanışma için düzenlenen zirvede, afetler ve etkileriyle mücadelede işbirliğinin geliştirilmesine dair konular ele alınıp, müşterek gündemde yer alan hususlarda görüş alışverişinde bulunulacağı vurgulanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında ayrıca mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de yapacak.

* Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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