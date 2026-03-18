Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Giriş: 18.03.2026 - 18:46
İletişim Başkanlığı, görüşmeye dair açıklamada bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran'a yönelik saldırılar ile akabinde İran'ın bölgedeki kardeş ülkelere mukabelesinin, bölgemizi daha önce benzeri görülmemiş bir güvenlik buhranıyla karşı karşıya bıraktığını, Umman'a yönelik saldırıları kabul edilemez bulduğumuzu ifade etti.
