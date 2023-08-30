Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Savunma sanayiinde destan yazdık Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde (Kara Harp Okulu) konuştu. Erdoğan törende yaptığı açıklamada, "Savunma sanayi alanında kelimenin tam anlamıyla destan yazdık. Yüzde 20'ye düşürdüğümüz dışa bağımlılığımızla bu sene 6 milyar doları bulacağına inandığımız Akıncı, Aksungur, Fırtına, Siper, TCG Anadolu'dan Milgem'e her alanda artan kabiliyetlerimizle, savunma sanayiinde 21 yıla sığdırdığımız asırlık başarıyla ülkemizi imkan ve yetenekler bakımından en üst lige çıkardık" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Milli Muharip Uçak KAAN) İnşallah 2023 senesi bitmeden uçağımızın havalandığını göreceğiz" dedi

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu sancak devir teslim ve mezuniyet töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle: "Mezunlarımızı her açıdan en donanımlı şekilde yetiştiren hocalarımızı ve komutanlarımızı cani gönülden tebrik ediyorum. Halihazırda görev yapan subay ve astsubaylarımızın yarısı üniversitemizin mezunlarından oluşuyor. Bu evlatlarımız terörle mücadele, vatan savunması ve ülkemizi temsil ettikleri uluslararası misyonlarda başarılarıyla göz dolduruyor. Siz geç teğmenlerimizin de katılımıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin daha da güçleneceğine inanıyorum."

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"HER ALANDA 360 DERECELİK BAKIŞ AÇISIYLA HAREKET EDİYORUZ"

Mezunlarımızın arasında Azerbaycan, Bosna Hersek, Ürdün, Senegal, Somali, Arnavutluk, Moğolistan gibi 15 farklı ülkeden misafir öğrencilerimiz de bulunuyor. Türkiye'nin tarihi, kültürel, beşeri derinliğini göstermesinde bu çeşitliliği takdirle karşılıyoruz.

Ecdadımızın bizlere bıraktığı eşsiz mirası zenginleştirmekte kararlıyız. Her alanda 360 derecelik bakış açısıyla hareket ediyoruz. Türk dünyasıyla işbirliğimizi ilerletirken Afrika'daki kardeşlerimize sırtımızı dönmüyoruz. Balkanlarda istikrarın muhafazası için samimiyetle çalışırken Avrupa ve Asya'daki ilişkilerimizi daha da genişletmenin gayretindeyiz. Dostlarımızın sayısını çoğaltmak, düşmanlarımızın sayısını azaltmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Bugün burada olduğu gibi ülkemizin imkanlarını, dost ve kardeşlerimizin istifadesine sunuyoruz. Bugün mezun olan her bir misafir öğrencimiz inşallah bundan sonra Türkiye'nin ve Türk milletinin fahri elçisi olacaktır. Türkiye de bu öğrencilerimizin ikinci evi olmaya devam edecektir. Tüm mezunlarımıza Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum.

"YENİ İŞBİRLİĞİ ANLAYIŞLARI ÖN PLANA ÇIKIYOR"

Sizler yakın coğrafyamızla birlikte dünyanın birçok yerinde istikrarsızlığın arttığı bir dönemde mezun oluyorsunuz. Kovid-19 salgını ardından Rusya-Ukrayna savaşıyla derinleşen küresel kriz yeni boyutlar kazanarak devam ediyor. Bu ortamın olumsuz etkilerine ekonomiden dış politikaya geniş alanda şahit oluyoruz.

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Ekonomide gelişmiş ülkeler dahil herkes son 60-70 yılın en yüksek enflasyon rakamlarıyla karşı karşıya. Dış politikada kartlar yeniden karılırken yeni işbirliği anlayışları ön plana çıkıyor.

Dünyanın her köşesinde güvenlik endişeleriyle birlikte savunmaya ayrılan bütçe rakamları yükseliyor. Caydırıcılığı yüksek, güçlü, modern, disiplinli orduya sahip olmanın ne kadar vazgeçilmez olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir. Tarafsızlığı değer olarak pazarlayan devletler bugün kendilerini bir savunma paktına atmanın derdine düşmüştür.

"HER TÜRK ASKER DOĞAR VE BUNDAN DA GURUR DUYAR"

Türkiye ordu-millet geleneğine sahip olarak bu döneme en hazırlı olarak giren devletlerden biridir. Milletimiz için güvenlik meselesi nevzuhur bir durum değildir. Her Türk asker doğar ve bundan da gurur duyar.

Binlerce yıllık şanlı tarihinde kahraman ordumuz peygamber ocağıdır. Güçlü bir orduya sahip olmadan, güçlü Türkiye'nin olamayacağını yaşadığımız acı tecrübelerden çok iyi biliyoruz. TSK'nın caydırıcılığının atması tercihten öte zorunluluk teşkil ediyor. Son 21 yılda ordumuzun gücüne güç katacak tarihi nitelikte pek çok adım attık.

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Savunma sanayi alanında kelimenin tam anlamıyla destan yazdık. Yüzde 20'ye düşürdüğümüz dışa bağımlılığımızla bu sene 6 milyar doları bulacağına inandığımız Akıncı, Aksungur, Fırtına, Siper, TCG Anadolu'dan Milgem'e her alanda artan kabiliyetlerimizle, savunma sanayiinde 21 yıla sığdırdığımız asırlık başarıyla ülkemizi imkan ve yetenekler bakımından en üst lige çıkardık.

MİLLİ MUHARİP UÇAKLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Bugün başlayan TEKNOFEST Ankara'da aralarında İHA ve SİHA'ların bulunduğu pek çok ürünümüz sergileniyor. Yüzbinler bugün Ankara'da. Tüm gençlerimizi TEKNOFEST'i ziyaret ederek bizzat kendi gözleriyle görmeye davet ediyorum.

Kısa süre önce milli muharip uçağımız KAAN ile ilgili müjdemizi paylaşmıştık. 2023 senesi bitmeden uçağımızın havalandığını göreceğiz. Birkaç gün önce uzun menzilli hava ve füze savunma sistemimiz Siper'in ilk atış testini başarıyla gerçekleştirdik.

İnşallah yakında olmadık bahaneler öne sürerek bize hava savunma sistemi vermeyenlere hava savunma sistemi satacak noktaya da geleceğiz. İnsansız savaş uçağımız Kızılelma'nın testlerini tamamlayarak bir an önce ordu envanterine katmak istiyoruz. Buna da ulaşacağımızdan şüphe duymuyoruz.

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Bizler yaklaşık 40 yıldır bölücü terörle mücadele eden ülkeyiz. Vatanımızı böldürmemek, topraklarımız üzerinde ameliyat yaptırmamak için binlerce evladımızı şehit verdik. Ama ne teröre ne de terörü bir sopa olarak kullanan emperyalist güçlere boyun eğmedik.

Suriye'deki olaylardan cesaret alarak farklı hevesler peşinde koşan bölücü terör örgütleri mensuplarını Gabar'da, Tendürek'te, Besler Deresi'nde gömdük. Gömmeye devam edeceğiz.

"TERÖR TEHDİDİNİ KAYNAĞINDA YOK ETME STRATEJİSİNİ UYGULADIK"

Sadece bununla yetinmedik. 40 yıllık terörle mücadele deneyimimizden gerekli dersleri çıkarıp, kurumlarımızı güçlendirdik. Terörle mücadeleyi iyi eğitim almış uzman ve profesyonel birimler vasıtasıyla yürütmeye başlamamış bir dönüm noktası olmuştur.

Saldırıya uğrayan üs bölgelerindeki karakollarımız yerine silah ve koruma kalkanıyla donatılmış kalekollar inşa ettik. Muharip unsurlarımızın etkinliğini artırdık. Terörle mücadele konseptimizde köklü değişikliğe giderek terör tehdidini kaynağında yok etme stratejisini uyguladık.

Bir taraftan sığınmacıların gönüllü geri dönüşlerine ortam hazırlarken diğer taraftan da sınır hattındaki illerimizin güvenliğini sağlıyoruz. Pençe operasyonlarıyla aynı güvenlik şeridini orada da tesis etmenin gayretindeyiz.

Döktükleri masum kanların hesabını Kandil'deki terör baronlarından muhakkak soracağız. Kararlılığımızın gerisinde sahip olduğumuz ileri teknoloji ürünü silahların elbette çok büyük payı var. Güvenlik birimlerimiz arasındaki koordinasyon ve işbirliğin en üst düzeyde olması operasyonlarımızın başarısını artıran başka faktördür.

"KAZANIMLARIMIZI İNŞALLAH DAHA DA PERÇİNLEYECEĞİZ"

Tüm güvenlik güçlerimizin aynı hedefe kilitlenmesi ülkemizi çok farklı noktaya taşımıştır. Önümüzdeki dönemde elde ettiğimiz bu kazanımlarımızı inşallah daha da perçinleyeceğiz.

Sınırlarımızın ötesindeki eşkıya ile mücadele ederken şehirlerimizin içindekileri görmezden gelmemiz asla sözkonusu değildir ve olamaz. Dağdaki eşkıyanın inlerine girdiğimiz gibi şehir eşkıyalarının tepesine biniyoruz, bineceğiz.

Açık ve net söylüyorum, milletimizin huzuruna kast etmenin bedeli vardır. Devletimiz bu bedeli misliyle ödettirmekten çekinmeyecektir. Zehir tacirleri, mafya bozuntularından suç örgütlerine kadar tüm şer şebekelerinin kökünü mutlaka kazıyacağız.

Bölücü terör örgütleri mensuplarının büyük şehirler olmak üzere farklı kisveler altında vilayetlerimize sızmalarına fırsat vermeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. 85 milyonun malı, canı, namusu ve esenliği devletimize emanettir.

Ne oy uğruna bölücü şehir eşkıyalarına alan açanların ne terör örgütünün siyasi uzantılarıyla iş tutanların ne de marjinal yapılarla iş birliği yapanların bunların hiçbiri vatandaşlarımızın huzur ve esenliğini temin etmekten alıkoyamacaktır.

Bugün yabancı dil hazırlığı dahil 5 yıllık zorlu eğitim sürecini başarıyla tamamlamanın heyecanı yaşıyorsunuz. İnşallah bundan sonra kahraman ordumuzun şerefli birer subayı olarak devletimize sadakatle hizmet edeceksiniz. Muazzez ve mukaddes görevinizi hakkıyla ifa yolunda gerektiğinde şehadet şerbetini içmekten çekinmeyeceksiniz.

Milli Savunma Üniversitesi altında aldığınız eğitimlerin sizlerin en büyük yardımcınız olacağına inanıyorum. Bu toprakları vatan yapan şehadet kültürünü ve milli mücadeleyi kazanan ruhu koruyup, sizden sonraki gelecek nesillere teslim edeceğinizden şüphe etmiyorum.

Özellikle şu anda tribünlerde olan anne ve babalara sesleniyorum. Sizler ebeveynler olarak bu yavrularınızı devletimize teslim ettiniz. Bu bir güvendi. Devletimiz de bu güveninize layık olmak için evlatlarınızı gerek size gerekse ülkemizin geleceğine en güzel şekilde hazırladı. Sizlere en kalbi duygularla şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum.

Üniversitemizin saygıdeğer rektöründen hocalar ve komutanlara kadar yetişmenizde katkısı olan herkesi tebrik ediyorum. Bakanımızdan Genelkurmay Başkanımıza, kuvvet komutanlarımızı kutluyorum. Tüm mezunlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diliyor, dereceye giren teğmenlerimizi başta sevgili kızımızı tebrik ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum, kalın sağlıcakla..."