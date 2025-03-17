Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan AK Parti Genel Merkezi'nde MKYK, Bakanlar, Kadın ve Gençlik Kolları MKYK'yla birlikte gerçekleştirilen iftar programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye girişimimizle, Türkiye'nin 40 yılına, on binlerce canına mal olan musibetin çözümü için cesur bir adım attık. Bölgemizi içten içe kemiren bir virüs olan bir mezhepçilik fitnesini ülkemize bulaştırma gayretlerini de boşa düşürdük." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"TÜRKİYE TÜM KUMPASLARA RAĞMEN GÜÇ VE GÜVEN KAYNAĞI"

Her zaman olduğu gibi milletimizin birlik ve beraberliğinin en önemli değerlerinden olan bu kutlu ayı zehirlemek isteyenler de çıkmıştır. Kimi zaman provokasyon kimi zaman milletimizin inancına hakaret ederek, insanımızı tahkir ederek bunu yaptılar. Ramazan ve oruç düşmanlarının hezeyanları Allah'a hamdolsun artık komedi seviyesinde bile makes bulmuyor. İnsanlarımız farklı hayat biçimlerini de hoşgörüyle karşılıyor. Ramazan ayında şu hakikate hep beraber şahitlik ediyoruz. Türkiye'nin beşeri zenginliği küresel ve yerel tüm kumpaslara rağmen hala güç ve güven kaynağımızdır.

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"ANA MUHALEFET 3 YIL SONRAKİ SEÇİMLERİNİN İLLÜZYONUNDA"

Özellikle ana muhalefet cenahında yaşanan boş tartışmaların bizi ülkemizin asıl sorunlarından uzaklaştırmasına asla izin vermiyoruz. Birileri parti içi çekişmeleri ve kişisel hırslarını ülkenin meselesi hale getirmeye çalışsa da hakikatler gün gibi ortadadır. Genel başkanı ve o makama göz diken aktörleriyle tüm vakitleri 3 yıl sonrasının seçime hasrederek kendilerince bir illüzyon peşinde koşuyorlar. Karşımızda yolsuzluk, hırsızlık, taciz, tecavüz ve son olarak sahtekârlığın tüm bünyeyi sardığı çürümüş yapı bulunuyor.

"ÜLKEYE TALİP OLMA İDDALARINI TEBESSÜMLE TAKİP EDİYORUZ"

Terör örgütlerine kaynak aktarmaktan, petrol tankerleriyle sebze-meyve skandalları, şişirilmiş konser faturaları ile vurgun yapmaktan kadınlara had bildirme edepsizliğine kadar ne ararsan istisnasız herşey var. Belediyelerde yamyamlık boyutlarına varan yolsuzluklar partilerinde vicdan sahiplerinin bile sabır taşını çatlatıp, tahammül sınırlarını zorlamaya başladı. Kendi partilerini yönetemeyenlerin henüz şaibesiz bir toplantı dahi yapamayanların ülke idaresine talip olma iddialarına sadece tebessümle takip ediyoruz.

"BÖLGEMİZİ KEMİREN MEZHEPÇİLİK FİTNESİNİ BOŞA ÇIKARDIK" Ülkemizdeki hiçbir kesimin ne kökeni ne inancı ne mezhebi ne meşrebi sebebiyle ötekileştirilmedik iklimi hamdolsun tesis ettik. Cumhur İttifakı olarak yürüttüğümüz terörsüz Türkiye girişimimizle Türkiye'nin 40 yılına, onbinlerce canına malolan musibetin çözümü için cesur bir adım attık. Bölgemizi içten içe kemiren bir virüs olan mezhepçilik fitnesini ülkemize bulaştırma gayretlerini boşa düşürdük. "REFAH KAYBINI TELAFİ EDECEK CİDDİ ADIMLAR ATACAĞIZ" Politikalarımızla bölgemiz başta olmak üzere tüm dünyada gönüllere giriyoruz. Ekonomide bir süredir yaşanan sıkıntılara kalıcı çözümler getirecek programı başarıyla uyguluyoruz. Önümüzdeki seneden itibaren bilhassa sabit ve dar gelirli vatandaşlarımızın yaşadığı refah kaybını telafi edecek ciddi adımlar atmaya başlayacağız. "KIYMETLİ KAZANIMLARI ORTAYA KOYMAK MİLLETE BORCUMUZ" Biz deprem, sağlık, tarım, enerji, ekonomi, dış politika gibi ülkenin gerçek ihtiyaçlarının çözümleriyle uğraşıyoruz. Geçtiğimiz 23 yılda kazandırdıklarımızı taçlandıracak daha büyük başarı, kıymetli kazanımlar ortaya koymayı milletimize borcumuz olarak görüyoruz. AK Parti'yi1 asırlık cumhuriyet tarihimizdeki diğer siyasi partilerden farklı kılan, bunca yıldır iktidarda kalmasını sağlayan işte bu anlayış, bu pratiktir. "AK PARTİ YENİLENME, TAZELENME KABİLİYETİNE SAHİP" AK Parti'ye emek ve gönül veren herkesin katkısı olduğunu unutmuyoruz. Biz bu ülkenin gelmiş geçmiş en iyi kadro hareketiyiz. Bu vesileyle hem ana kadememizin hem de kadın ve gençlik kollarımızın kongrelerinde yeni veya yeniden görev alan arkadaşlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum. AK Parti hem ekip hem program olarak sürekli yenileme, tazeleme, geliştirme kabiliyetine sahip olmasıdır. Eser ve hizmet siyasetini nöbetini devralan sizler sadece bir sonraki seçimlerde zafere ulaştırmakla kalmayacaksınız, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu da sizler inşa edeceksiniz. "KUTLU DAVAYA EN YÜKSEK KATKIYI SUNMANIZI BEKLİYORUM" Her birinizden birikiminizle, üretkenliğinizle, emeğinizle, ekip ruhunuzla kutlu davaya en yüksek katkıyı sunmanızı bekliyorum. Genel merkezinden il ve ilçe teşkilatlarına kadar hangi kademede olursa olsun AK Parti yönetiminde görev almak ülkenin ve milletin hizmetkârı olmak demektir. Hizmetkârlık makamı kibir, temel, riya ve sufli tavır ve davranışı kaldırır.