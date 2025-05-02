Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Saklı Kalanlar' sergisini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul AKM'de düzenlenen Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde izlenime sunulan 'Saklı Kalanlar' sergisini ziyaret etti. Bir süre önce eşi Emine Erdoğan'ın açılışını yaptığı, Kahramanmaraş'ta saklı kalmış bohçadan çıkan 40 kitabın sergilendiği ve restorasyon sürecinde yerli el yapımı kağıtların kullanılmasıyla Türkiye'de bir ilke imza atılan 'Saklı Kalanlar' sergisine ilişkin ziyareti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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'Saklı Kalanlar' Nedir?

Afşin'de bir evin yıkım çalışması sırasında ortaya çıkan 40 kitabın etkileyici hikâyesi, Atatürk Kültür Merkezi'nde sergileniyor. 2020'de ortaya çıkan el yazması ve matbu eserler, Asitane Konservasyon Restorasyon Merkezi'nde 3 yıl süren restorasyon sürecinden geçti. 6 Şubat depreminin ardından ikinci kez toprak altında kalan kitaplar, doğru koruma yöntemleri sayesinde zarar görmeden kurtarıldı. Sergi; kitapların keşfi, geçirdikleri konservasyon süreçleri, halk kültüründeki bağları ve deprem sonrası koruma stratejileri olarak ana başlıklar halinde kurgulandı. Türkiye'de ilk kez kullanılan yerli üretim 'İstanbul Kağıdı'nın uygulama örnekleri de sergide yer alıyor. 26 Nisan'da kapılarını açan sergi, 9 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.