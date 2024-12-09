Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Bir denge bulunacaktır

TBMM'de bütçe maratonu devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, "Asgari ücret sürecine dair “Asgari ücret 2002 yılında dolar olarak 114 dolara, bugün 524 dolara çıkmış durumda. Şu anda bir müzakere süreci var, burada bir denge bulunacaktır" dedi. Yılmaz, "Çalışanlarımızın da taleplerini karşılayacak bir yaklaşımın gözetileceğini düşünüyorum“ ifadelerini kullandı.

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