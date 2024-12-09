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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Bir denge bulunacaktır - İş-Yaşam Haberleri

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Bir denge bulunacaktır

        TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Asgari ücret 2002 yılında dolar olarak 114 dolara, bugün 524 dolara çıkmış durumda. Şu anda bir müzakere süreci var, burada bir denge bulunacaktır" ifadelerini kullandı

        Giriş: 09.12.2024 - 23:39 Güncelleme: 09.12.2024 - 23:46
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        Yılmaz'dan asgari ücret yorumu
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        TBMM'de bütçe maratonu devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, "Asgari ücret sürecine dair “Asgari ücret 2002 yılında dolar olarak 114 dolara, bugün 524 dolara çıkmış durumda. Şu anda bir müzakere süreci var, burada bir denge bulunacaktır" dedi. Yılmaz, "Çalışanlarımızın da taleplerini karşılayacak bir yaklaşımın gözetileceğini düşünüyorum“ ifadelerini kullandı.

        Ayrıntılar gelecek...

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        #cevdet yılmaz
        #asgari ücret
        #haberler
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