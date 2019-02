Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2018 yılındaki döviz kaynaklı ekonomik saldırıların bertaraf edildiğini hatırlatarak, “Milletimizi patlıcanla, biberle, dövizle veya başka şeyle liderinin yanından ayıramayacaklarını bilmiyorlar” dedi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhur İttifakı’nın Kahramanmaraş, Elbistan Seçim Ofisi’nin açılışını gerçekleştirmek üzere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’la birlikte ilçeye geldi.



İbrahim Karaoğlanoğlu Meydanı’nda kendisini karşılayan çok sayıda vatandaşa hitaben yaptığı konuşmada, 2018 yılında döviz kurundan kaynaklı ekonomik krize değinen Oktay, şimdide aynı oyunun domates, patlıcan ve biber fiyatları üzerinden oynanmak istediğine dikkat çekti.



Oktay, şöyle konuştu:

“2018’de Türkiye’ye yapılan manipülasyonu hatırlayın. Ne yaptılar, dövizle saldırıyoruz, dediler. Şimdi ne yapıyorlar? Patlıcanla saldıracaklarını düşündüler, biberle saldıracaklarını düşündüler, domatesle, soğanla saldıracaklarını düşündüler. Onlar düşünedursunlar, onlar hayal ededursunlar. Onların bilmedikleri tek bir şey var. Milletimizin dik duruşunu bilmiyorlar. Milletimizi patlıcanla, biberle, dövizle veya başka şeyle liderinin yanından ayıramayacaklarını bilmiyorlar. Değil patlıcanınızla, birebirinizle, tankınızla topunuzla tüfeğinizle geldiniz. F-16’larınızla geldiniz. Bu millet gene dimdik durdu. Dimdik durdu, durmaya da devam edecek. Öyle dimdik durdu ki oradan başka bir ittifakla çıktı. 15 Temmuz gecesi devletine sahip çıktı, yüreğiyle, imanıyla sahip çıktı. 16 Temmuz’da da ittifakını kurdu. Cumhurbaşkanımızla, liderimizle, genel başkanımızla gizli kapaklı hiçbir şey konuşulmadan, kapalı kapılar ardından hiçbir şey konuşulmadan, her şey sizin önünüzde tartışılarak, konuşularak Milliyetçi Hareket Partisi’nin genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile yeni bir ittifak kuruldu.”



Türkiye’nin terörle mücadelesine de değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Türkiye’ye göz dikenlere o gözlerini oymaya söz verdik” diyerek, “DEAŞ olsun, bilmem ne olsun kovaladık mı Türkiye’nin her bir karış toprağından? Kovalıyor muyuz? Sınırın ötesine kaçan namertleri kovalıyor muyuz? Türkiye’ye göz dikenlere o gözlerini oymaya söz verdik, Türkiye’nin ötesinde de, sınırların ötesinde de kovalıyor muyuz? Kovalamaya da devam edeceğiz. Bizi topla tüfekle korkutamayanlar, ekonomi ile korkutacaklarını zannediyorlar. Hiç kusura bakmasınlar. Biz ekonomide de 10 bin dolarların üzerine, 20 bin dolarların üzerine çıkacağız. Ne pahasına olursa olsun, her şeye rağmen çıkacağız ve bunu birlikte yapacağız” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhur İttifakı’nın Elbistan Seçim Ofisi’nin açılış kurdelesini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’la birlikte kestikten sonra ilçeden ayrıldı.