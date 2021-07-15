Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bu dünyada milletin gücünün üzerinde bir güç görmedik, tanımadık, tanımıyoruz!" sözüne yer vererek "15 Temmuz hain darbe saldırısında bu hayasız akını durduran şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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