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HaberlerGündemPolitikaCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Gençlerimizin hukuktan, meşruiyetten ve hakkaniyetten saptırılmasına izin verm
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Gençlerimizin hukuktan, meşruiyetten ve hakkaniyetten saptırılmasına izin vermeyiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Tek bir evladımızın dahi FETÖ gibi PKK gibi terör örgütleri, suç yapıları tarafından kopartılmasına rıza gösteremeyiz. Gençlerimizin hukuktan, meşruiyetten ve hakkaniyetten saptırılmasına izin vermeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Gençlerimizin hukuktan, meşruiyetten ve hakkaniyetten saptırılmasına izin verm
AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TÜGVA Yozgat İl Temsilciliği tarafından düzenlenen "Yozgat TÜGVA Gençlik Buluşmaları" programına, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden uzaktan bağlantıyla katıldı.

Gençlere seslenen Oktay, memleketi Yozgat'ta gençlerle yüz yüze, bir arada olmayı canıgönülden istediğini ancak salgın şartlarında fiziki olarak bir araya gelemese de dijital ortamda birlikte olmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin kutlu yürüyüşünde en büyük güç kaynağının, nitelikli, özgüveni yüksek, milli ve manevi değerlerle donanmış genç nesiller olduğunu aktaran Oktay, "Arzumuz milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un 'Asım'ın nesli' olarak ifade ettiği; tarihine, medeniyetine, kültürüne sahip çıkan, bu birikimi ilim ve teknikle tamamlayan gençlerimizin yetişmesidir." diye konuştu.

Bu doğrultuda TÜGVA gibi sivil toplum kuruluşlarının yaptığı çalışmaların önem arz ettiğini anlatan Oktay, toplumsal hayatın her alanında aktif gençleri gördüklerini dile getirdi.

"Küresel dengeler değişirken ülkemizin önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanımız liderliğinde daha da güçlü bir yer edinmesini hedefliyoruz. Dönüşen dünyada Türkiye’yi yükseltecek temel faktörün ve asıl zenginliğimizin gençlerimiz olduğunun bilincindeyiz." diyen Oktay, şunları kaydetti:

"2053'e ve 2071'e, ülkemiz ve bölgemizdeki gelişmelerin farkında, insanlığın sorunlarını çözmeye aday, birlik ve dayanışma iklimini besleyen bir genç nesille yürüyoruz. Gençlere baktığımızda Hasan Tahsinler, Ömer Halisdemirleri görüyoruz. Aranızdan tüm dünyaya şifa olan Uğur Şahin ve Özlem Türeciler, özgün buluşlarıyla Aziz Sancarlar, kaleminden akan mürekkebi ufuklar açan Cemil Meriçler çıkacağına inanıyoruz. Hepsinden önemlisi, gelecek nesilleri, imanı ve ahlakı hayatının merkezine yerleştirmiş bir bilinçle' inşa edeceğinize güveniyoruz.

Geçmiş dönemde kardeşi kardeşe kırdıran zihniyetin, gençleri kamplara bölenlerin ülkeye verdiği zararları iyi bildiklerini vurgulayan Oktay, ülkeye sevgi tohumları ekmenin ve kardeşlik iklimini geliştirmenin mücadelesini verdiklerini söyledi.

"Gençlerimizin hukuktan, meşruiyetten ve hakkaniyetten saptırılmasına izin vermeyiz"
"Sen sağcısın-sen solcusun, Sen Alevi'sin-sen Sünni'sin ya da Sen Kürt'sün-sen Türk'sün" diyerek Türkiye'nin ilerleyişine çelme takmadılar mı? Bir nesli heba ederek yürekleri yakmadılar mı?" diye soran Oktay, "Benzer oyunları bugün sahnelemek isteyenler, gençleri fitneye alet etmeye çalışanlar var. Tek bir evladımızın dahi FETÖ gibi PKK gibi terör örgütleri, ihanet çeteleri ya da suç yapıları tarafından kopartılmasına rıza gösteremeyiz. Gençlerimizin hukuktan, meşruiyetten ve hakkaniyetten saptırılmasına izin vermeyiz." ifadelerini kullandı.

Oktay, her zaman gençlerin yanında olduklarını belirterek şöyle konuştu:

"Gençlerimizin eline taşlar, sopalar değil, kitaplar, kendi elinizden çıkan projeler yakışır. Aklınızda temelsiz heva ve hevesler değil, tüm insanlığa fayda sağlayacak fikirler, kendi zihin süzgecinizden geçirdiğiniz düşünceler olsun. Yüreğinizde şefkat, cesaret ve inanç, önünüzde yüreğinizi koyacağınız hedefleriniz olsun. Bugüne kadar daima gençleri desteklemiş kadrolar olarak, eğitimde kalitenin yükseltilmesinden istihdam imkanların artırılmasına, sosyal faaliyetlerden, genç girişimci desteklerine tüm imkanlarımızla gençlerimizi donatmayı sürdüreceğiz."

Sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak yer almanın hem yaşam kalitesini hem de toplumsal faydayı artıracağını anlatan Oktay, "Sorunların el birliğiyle bertaraf edilmesini mümkün kılar. TÜGVA gibi sivil oluşumlarda edindiğiniz tecrübeler, öğrenci topluluklarında, gençlik derneklerinde ya da mesleki örgütlenmelerde aktif görev almak siz gençlerimize her anlamda tecrübe katacak adeta ikinci bir üniversite işlevi görecektir. Buralarda kök salan dostluklar bir ömür boyu yolunuzu ve ufkunuzu aydınlatacaktır. TÜGVA üyelerinde var olan dayanışma iklimini çok önemsiyor ve bu birliktelik ruhunun güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Oktay, konuşmanın ardından, gençlerin sorularını cevapladı.

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