        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Özel'in iddialarına dair açıklama | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Özel'in iddialarına dair açıklama

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacağı görüşmeye dair iddialarını 'mesnetsiz' olarak nitelendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2025 - 21:10 Güncelleme: 20.09.2025 - 21:17
        Özgür Özel'in iddialarına dair açıklama
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşecek görüşmeye dair iddialarını 'mesnetsiz' olarak nitelendirdi.

        Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı ile yapacağı görüşmeye ilişkin mesnetsiz iddialar ortaya atmaktadır.

        Politika üretemeyen polemik üretir. Ana muhalefetten en azından milli meselelerde ve dış politikada daha sorumlu bir dil ve yaklaşım bekliyoruz.

        Aziz milletimiz herkesin geçmişini de müktesebatını da yakından bilmektedir. Bugün küresel düzeyde en tecrübeli bir kaç liderden biri olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan; dış politikada şahsiyetli duruşu, milli menfaatleri esas alan politikaları ve muhatapları ile karşılıklı yararı gözeten yaklaşımı ile maruftur.

        Türkiye ile ABD arasındaki gündem, uzun süredir görüşülen savunma sanayi ve ticaret başlıklarından, yatırımlar ve bölgesel istikrara kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Liderler düzeyinde bu konuların ele alınması son derece doğaldır.

        Temennimiz, yapılacak görüşmenin iki ülkenin de yararına olacak kararların alınmasına ve bölgesel barışa katkı sunmasına vesile olmasıdır."

