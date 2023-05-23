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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'a açıklamalar...

Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Malatya ve Sivas Cumhurbaşkanımızı içten ve samimi bağrına bastı. Depremzede kardeşlerimizle buluşma gerçekleştirdik. Gerçekten muhteşemdi. Sivaslıların Cumhurbaşkanımıza gösterdiği ilgi muhabbet çok güzeldi. Depremden hemen sonra oraya gittiğimizde de şunu gördük, vatandaşın kendi kendine ürettiği 'Yaparsa reis yapar' bunu duygu olarak da her yerde gördük. 14 Mayıs'ta da sandığa böyle yansıdı. Elbette ilk t urda bitirmek isterdik. Amacımız, çalışmamız buydu. Sistem gereği bu mümkün olmadı. Salt oy oranı açısından baktığımızda Tayyip Erdoğan aslında bu seçimi kazandı. 50 +1 şartından ikinci tura gidiyoruz. Mevcut sistemimiz içinde, YSK, sandık görevlileriyle yürütülen süreç. Sonucu gördük. 57-58'lerde başladık, indik. Sonuç neyse başımızın üstünde dedik ve öye oldu. Bütün partilerin itiraz ettiği yerler oldu. Muhalefetin birtakım haber kanalları, haber akışı da bunu teyid etti. Bizim vatandaşımız oyuna sahip çıkan vatandaştır.

"BİLGİ KARMAŞASINA YOL AÇAN AÇIKLAMALAR OLDU"

Hangi partiden hangi bölgeden olursa olsun vatandaşımız sahip çıktı. Daha önceden 'biz kazandık', '13. Cumhurbaşkanı sayın Kılıçdaroğlu' şeklinde iki belediye başkanının açıklamaları oldu. Biz sonuç ne ise onu esas kabul ettik. Sandıklar açılalı 1 saat olmuş. Niye insanlar bırakıp gitsinler ki. Sandıkların yüzde 15'i açılmış, kim bırakır? O gece bilgi karmaşasına yol açan açıklamalar oldu. Hangi sandıkta nerede eksiklik olduğuna dair bunların gösterilmesi lazım. İtiraz hakkı zaten var. İnsanlar gidip baktılar, tekrar mutabık kaldılar, YSK bu sonuçları açıkladı.

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