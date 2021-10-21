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Haberler Teknoloji Uygulama Cumhuriyet Bayramı için Uber bayrak kampanyası başlattı - Haberler
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Uber, Cumhuriyet Bayramı kutlaması için Türk bayrağı dağıtacak

Teknoloji platformu Uber, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu kapsamında İstanbul ve Ankara’daki kullanıcıları için yeni bir kampanyaya imza atıyor. Şirket, kullanıcıların 24 Ekim Pazar günü uygulama üzerinden istedikleri adrese “UberBayrak” çağırarak hediye Türk Bayraklarını alabileceklerini duyurdu.

Cumhuriyet Bayramı için Uber bayrak kampanyası başlattı - Haberler
HABERTURK.COM

Akıllı telefon uygulaması üzerinden taksi çağırma hizmeti veren teknoloji platformu Uber, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu kapsamında İstanbul ve Ankara’daki kullanıcıları için yeni bir kampanya başlattı.

Şirket, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda evlerini, iş yerlerini Türk Bayrağı ile süslemek isteyenlere bayrak hediye edeceğini duyurdu. Verilen bilgiye göre Uber kullanıcıları 24 Ekim Pazar günü uygulama üzerinden istedikleri adrese “UberBayrak” çağırarak hediye Türk Bayraklarını alabilecekler. “UberBayrak” kampanyası İstanbul ve Ankara’da geçerli olacak.

Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, “Cumhuriyet Bayramı ülkemiz için çok önemli ve anlamlı bir gün. Biz de Cumhuriyet’imizin kuruluşunu hep birlikte kutlamak amacıyla ‘UberBayrak’ kampanyasını hayata geçirmek istedik. 24 Ekim Pazar günü uygulamada çıkacak olan UberBayrak ürününü seçenler, adreslerine ücretsiz gelecek hediye Türk bayraklarını alabilirler” dedi.

“UBERBAYRAK” KAMPANYASI NASIL İŞLEYECEK?

İstanbul ve Ankara’da 24 Ekim 2021 Pazar günü 11:00-17:00 saatleri arasında gerçekleşecek kampanya çerçevesinde, Uber kullanıcıları uygulama üzerinden “UberBayrak” ürününü istedikleri adrese çağırarak Türk Bayraklarını alabilecek.

Dünya genelinde 66 ülkede, 700’den fazla şehirde faaliyet gösteren Uber, Türkiye’de şu anda Uber Taksi hizmetiyle İstanbul ve Ankara’nın yanısıra İzmir’de bulunuyor.

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