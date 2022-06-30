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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cüneyt Arkın'a veda!

Türk sinemasının efsane isimlerinden Cüneyt Arkın, geçtiğimiz salı günü 85 yaşında hayata veda etmişti. Usta oyuncu, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor

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  • Cüneyt Arkın'ın cenaze töreni ne zaman saat kaçata, nerede? SON DAKİKA: Ailesi duyuru yaptı!

    Birçok unutulmaz filme imza atan Cüneyt Arkın'ı kaybettik. Usta oyuncu, salı günü evinde rahatsızlanarak Beşiktaş Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Ancak 85 yaşındaki sanatçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
  • Cüneyt Arkın'ın cenaze töreni ne zaman saat kaçata, nerede? SON DAKİKA: Ailesi duyuru yaptı!

    Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili hastaneden yapılan açıklamada, usta oyuncunun kalbinin durması sebebiyle ambulansla hastaneye getirildiği ve bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.
  • Cüneyt Arkın'ın cenaze töreni ne zaman saat kaçata, nerede? SON DAKİKA: Ailesi duyuru yaptı!

    ARKIN AİLESİNDEN DUYURU

    Usta sanatçı, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Cüneyt Arkın'ın ailesi yaptığı açıklamada, "Tüm sevenlerinine ve kamuoyuna duyurulur... Cenazemiz 30 Haziran 2022 Perşembe (bugün) günü 10:30 Taksim Atatürk Kültür Merkezi’ndeki törenin ardından öğlen namazına müteakip Teşvikiye Camii’nde kılınacak namaz sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir. Dua ve taziyemiz saat 17:00'de Beşiktaş Sanatçılar Parkı'nda yapılacaktır." ifadelerine yer verdi.
  • Cüneyt Arkın'ın cenaze töreni ne zaman saat kaçata, nerede? SON DAKİKA: Ailesi duyuru yaptı!

    Arkın'ın Türk Bayrağı'na sarılı cenazesi, sabah saatlerinde Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alınarak tören yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'ne getirildi.
  • Cüneyt Arkın'ın cenaze töreni ne zaman saat kaçata, nerede? SON DAKİKA: Ailesi duyuru yaptı!

    Usta sanatçının sevenleri sabahın erken saatlerinde Atatürk Kültür Merkezi'ne gelerek, Arkın'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
  • Cüneyt Arkın'ın cenaze töreni ne zaman saat kaçata, nerede? SON DAKİKA: Ailesi duyuru yaptı!

    "TÜRK SİNEMASINDA BİR DEVİR KAPANIYOR"

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da usta sanatçı için düzenlenen törene katıldı. Ersoy, Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır'a taziyelerini iletti. Bakan Ersoy, "Türk sinema tarihinin maalesef bir devir kapanıyor. Kimliğinde, karakterinde sanatçı sıfatını taşıyan Cüneyt Arkın’ı ebediyete uğurluyoruz. Yüce rabbim mekanını cennet eğlesin. Sanat camiamızın başı sağolsun. Yüreğimize bir burukluk, bir acı çöktü. Cüneyt Arkın daima hatırlanacak, bıraktığı izler asla silinmeyecektir. Yol göstermeye, hafızamızı tazelemeye devam edecektir. Bugün onu uğurlarken dilimizde sadece şükran duyuyor olmamız her şeyi anlatıyor zaten. Atlas Sieması’nda bir köşeyi Cüneyt Arkın için ayıracağız ailesiyle görüşüp en iyi şekilde yaşatacağız." dedi.
  • Cüneyt Arkın'ın cenaze töreni ne zaman saat kaçata, nerede? SON DAKİKA: Ailesi duyuru yaptı!

    Ediz Hun, Levent Çakır, Nuri Alço ve 'Hababam Sınıfı' oyuncularından Teoman Ayık ve Ahmet Arıman da Arkın'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

    AKM'deki tören Arkın'ın filmlerinden kesitlerle başladı.

    "BEDENİMDEN BİR PARÇA KOPMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

    Konuşma yapmak için sahneye çıkan ilk isim ise Ediz Hun oldu. Usta aktör, "Acımız çok büyük. Sene 1963, sevgili Cüneyt ile sinemeya giriş yılımız. 59 yıl geçti... Olağanüstü bir insandı. Her rolün üzerinden gelebilecek kabiliyetli bir insandı. Çalışkandı, azimliydi. Cüneyt'teki kabiliyet bazı dünya starlarında yoktu. Bedenimden bir parça kopmuş gibi hissediyorum. Tarih yapraklarında Cüneyt Arkın ismi altın harflerle yazılacaktır. Aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum." dedi.
  • Cüneyt Arkın'ın cenaze töreni ne zaman saat kaçata, nerede? SON DAKİKA: Ailesi duyuru yaptı!

    "SADECE ÇOK İYİ BİR OYUNCU DEĞİL, AYNI ZAMANDA DA İYİ BİR EDEBİYATÇIYDI"

    Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ise, "Fahrettin, İstanbul Tıp Fakültesi’ni kazandı. Fırsat buldukça Eskişehir’e gelir arkadaşlarıyla vakit geçirirdi. Çok büyük bir sanatçıydı. Fahrettin yalnızca büyük bir oyuncu değil, çok da iyi bir edebiyatçıydı. Lisede aynı sırayı paylaştık. Eğer sinema dünyasına katılmasaydı, Türkiye’nin en büyük çocuk hastanesini yapmak vardı. Bir diğer özelliği de katıksız bir Atatürkçüydü… Halk kahramanıydı, filmlerinde halk kahramanlarını temsil ederdi. Ben gençlere, yeni yetişen kuşaklara söylüyorum, Fahrettin’in bilinmeyen yönlerini araştıralım okuyalım." ifadelerini kullandı.
  • Cüneyt Arkın'ın cenaze töreni ne zaman saat kaçata, nerede? SON DAKİKA: Ailesi duyuru yaptı!

    "BÖYLE İNSANLARA AĞIT DEĞİL, DESTAN YARAŞIR"

    Zaman zaman gözyaşlarını tutmakta zorlanan sanatçının oğlu Murat Arkın ise şunları söyledi:

    Bizim ailemiz güzel bir aileydi ama bugün sizlerin sayesinde şunu anladım. Bizim ailemiz sandığımdan çok daha büyük ve güzelmiş ayaklarınıza sağlık. Bugünü organize eden herkese teşekkür ederim. Böyle adamlar cenneti bile vatan yapacak adamlar. Sözcükler boğazımda düğümleniyor. Biz her şeyi ondan öğrendik. Attığım her adımda, muhabbet ettiğim her insanın gözünde o var... Dini, dili, ırkı, mezhebi ne olursa olsun tüm insanları birleştirici bir unsur olmuş Cüneyt Arkın... Ne mutlu bize... Onun filmleriyle büyük, yaşadık, onun filmleriyle yaşayacağız. Babamın bir filminin repliğiyle bitirmek istiyorum: Ağlamayın be! Böyle insanlara ağıt değil, destan yaraşır...

     
  • Cüneyt Arkın'ın cenaze töreni ne zaman saat kaçata, nerede? SON DAKİKA: Ailesi duyuru yaptı!

    VASİYETİ

    Atlara olan düşkünlüğü bilinen Cüneyt Arkın, katıldığı bir programda vasiyetini açıklamıştı. Usta sanatçı, "Atım Hasretim'in yanına gömülmek istemiştim. Ama sonra çok yanlış anlaşılır diye korktum. Beni 'Anne babamın yanına gömün' dedim" şeklinde konuşmuştu.
  • Cüneyt Arkın'ın cenaze töreni ne zaman saat kaçata, nerede? SON DAKİKA: Ailesi duyuru yaptı!

    "BETÜL'DEN ÖNCE ÖLMEK İSTERİM"

    Usta oyuncu, yalnızca röportajlarında değil, sosyal medya paylaşımlarında da eşine olan aşkını sık sık dile getiriyordu. Arkın, 2020 yılında Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafta, "Ölümden korkmuyorum. Sadece Betül'den evvel ölmek isterim. Allah göstermesin onun yokluğunu, yalnız kalmak istemem. Bir günlüğüne bir yere gittiğinde bile onu çok özlüyorum. Onsuz bir günü bile düşünemiyorum ya!" demişti. Hatta Cüneyt Arkın, "Hiçbir şeyden korkmadığım kadar eşimi kaybetmekten korkuyorum. Karımı, canımı, bebeğimi, Betül’ümü kaybettiğim an ben de yok olurum..." ifadelerini kullanmıştı.
  • Cüneyt Arkın'ın cenaze töreni ne zaman saat kaçata, nerede? SON DAKİKA: Ailesi duyuru yaptı!

    Ocak ayında birçok filmde beraber rol aldığı yakın arkadaşı Fatma Girik'in ölüm haberiyle sarsılan Cüneyt Arkın'ın, Girik'in ardından söylediği sözler akıllara geldi.

    "BEKLE BENİ, GELİYORUM"

    Arkın,  "Bağıra bağıra ağlamak geliyor içimden... Yüreğim yanıyor... Gözümün önünde mavi, yiğit bakışları... Öyle zarif bir kadındı ki... İnanamıyorum, bir dönem bitti. Nasıl dayanırım ben bu acıya... Ne kadar alçakgönüllü, dosttun. Nur içinde yat. O anlatılmaz, o hepimizin yüreğinde... Türk insanın yüreğidir o. Baştan aşağı Anadolu’dur o. Anadolu anasıdır o. Fatma’m, bekle beni orada. Geliyorum..." ifadeleriyle, acısını dile getirmişti.
  • Cüneyt Arkın'ın cenaze töreni ne zaman saat kaçata, nerede? SON DAKİKA: Ailesi duyuru yaptı!

    SİNEMAYA ADANMIŞ BİR HAYAT

    Yeşilçam'a damga vuran Cüneyt Arkın, oyunculuk yaşamında 294 filmde başrol aldı. Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan sanatçı, Hacı Yakup ile Halise Cüreklibatır çiftinin çocuğu olarak, 8 Eylül 1937'de Eskişehir'in Karaçay köyünde dünyaya geldi.
  • Cüneyt Arkın'ın cenaze töreni ne zaman saat kaçata, nerede? SON DAKİKA: Ailesi duyuru yaptı!

    İLK MESLEĞİ DOKTORLUK

    Sanatçı, sırasıyla Eskişehir Necatibey İlkokulu, Eskişehir Ortaokulu ve Eskişehir Atatürk Lisesini bitirdi. Ardından İstanbul'a gelen sanatçı, 1962'de İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Üniversitede okuduğu yıllarda, çeşitli dergilerde şiir ve hikaye denemeleri yayınlandı. Askerliğini Eskişehir'de yedek subay olarak yapan Arkın, vatani görevinin ardından bir dönem Adana ve civarında doktorluk yaptı.
  • Cüneyt Arkın'ın cenaze töreni ne zaman saat kaçata, nerede? SON DAKİKA: Ailesi duyuru yaptı!

    1963 yılında "Artist" dergisinin düzenlediği sinema artisti yarışmasına girdi ve birincilik aldı. Kariyerindeki dönüm noktası 1963'te askerliğini yaparken 1. Hava Jet Üssü'nde yönetmen Halit Refiğ ile tanışması oldu.
  • Cüneyt Arkın'ın cenaze töreni ne zaman saat kaçata, nerede? SON DAKİKA: Ailesi duyuru yaptı!

    İLK FİLM 'GURBET KUŞLARI'

    Askerlik bitince, 1964'te Halit Refiğ'in "Gurbet kuşları" filmiyle sinemaya adım attı. 1964 yılında oynadığı "Gurbet Kuşları" filminin finalindeki kavga sahnesi, Arkın'ın kariyerinde bir kırılma noktası oldu. Bir süre daha duygusal-romantik jön karakterlerini canlandırdıktan sonra yine Halit Refiğ'in önerisiyle aksiyon filmlerine yöneldi. Bu dönemde İstanbul'a gelen Medrano Sirki'nde altı ay süreyle akrobasi eğitimi aldı. Burada öğrendiklerini "Malkoçoğlu" ve "Battalgazi" serilerinde beyaz perdeye aktararak Türk sinemasına daha önce hiç örneği olmayan bir tarz getirdi. Özellikle Maden (1978) ve Vatandaş Rıza (1979) filmleri, Cüneyt Arkın'ın kariyerinde özel bir yer kaplar.
  • Cüneyt Arkın'ın cenaze töreni ne zaman saat kaçata, nerede? SON DAKİKA: Ailesi duyuru yaptı!

    Yönetmenliğini Çetin İnanç'ın yaptığı 1982 tarihli "Dünyayı Kurtaran Adam" zamanla bir kült film hâline geldi. 1980'li yıllarda "Ölüm Savaşçısı", "Kavga", "Sürgündeki Adam" ve "İki Başlı Dev" gibi aksiyon filmlerinden sonra, 1990'lı yıllarda da polisiye dizilere yöneldi.
  • Cüneyt Arkın'ın cenaze töreni ne zaman saat kaçata, nerede? SON DAKİKA: Ailesi duyuru yaptı!

    Cüneyt Arkın, binicilik ve karatede uzman sporcu unvanına da sahiptir. Oyunculuğun yanı sıra televizyon izlenceleri sunmuş ve kısa bir süre gazetelerde sağlıkla ilgili köşe yazarlığı da yapmıştır.
  • Cüneyt Arkın'ın cenaze töreni ne zaman saat kaçata, nerede? SON DAKİKA: Ailesi duyuru yaptı!

    Arkın, 1976'da "Mağlup Edilemeyenler" filmiyle 13. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü, 36. Antalya Altın Portakal Festivali ve 18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü", 2013'te ise Kültür ve Turizm Bakanlığı "Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"ne layık görüldü.
  • Cüneyt Arkın'ın cenaze töreni ne zaman saat kaçata, nerede? SON DAKİKA: Ailesi duyuru yaptı!

    EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜNÜ REDDETTİ

    "4. Altın Koza Film Festivali" jürisi, 1972'de "Baba" filmindeki rolüyle Yılmaz Güney'i "En iyi erkek oyuncu" seçti. Ancak jüri, siyasi baskılar sonucu, "Yaralı Kurt" filmindeki performansıyla ikinci olan Arkın'ı "En iyi erkek oyuncu" olarak belirledi. Jürinin kararına tepki gösteren Arkın, ödülü reddetti.
  • Cüneyt Arkın'ın cenaze töreni ne zaman saat kaçata, nerede? SON DAKİKA: Ailesi duyuru yaptı!

    Cüneyt Arkın ilk evliliğini 1964 yılında kendisi gibi doktor olan sınıf arkadaşı Güler Mocan ile yaptı. 1966 yılında kızları Filiz doğdu. Cüreklibatır'ın yeni gelişen sinema oyuncusu kariyeri nedeniyle evlilik uzun sürmedi.
  • Cüneyt Arkın'ın cenaze töreni ne zaman saat kaçata, nerede? SON DAKİKA: Ailesi duyuru yaptı!

    1968 yılında Cüneyt Arkın olarak sahne adını aldı. Betül Işıl ile tanıştı. İsviçre'de bir üniversite mezunu olan Işıl, o sırada uçuş görevlisi olarak çalışıyordu. 1970'te evlendiler ve 1971'de boşandılar. Kısa süre sonra yeniden evlendiler ve bu evlilikten de Kaan ve Murat adlarında iki çocuğu oldu.
  • Cüneyt Arkın'ın cenaze töreni ne zaman saat kaçata, nerede? SON DAKİKA: Ailesi duyuru yaptı!
  • Cüneyt Arkın'ın cenaze töreni ne zaman saat kaçata, nerede? SON DAKİKA: Ailesi duyuru yaptı!

 

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