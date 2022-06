Cüneyt Arkın'a veda!

"BÖYLE İNSANLARA AĞIT DEĞİL, DESTAN YARAŞIR"

Zaman zaman gözyaşlarını tutmakta zorlanan sanatçının oğlu Murat Arkın ise şunları söyledi:



Bizim ailemiz güzel bir aileydi ama bugün sizlerin sayesinde şunu anladım. Bizim ailemiz sandığımdan çok daha büyük ve güzelmiş ayaklarınıza sağlık. Bugünü organize eden herkese teşekkür ederim. Böyle adamlar cenneti bile vatan yapacak adamlar. Sözcükler boğazımda düğümleniyor. Biz her şeyi ondan öğrendik. Attığım her adımda, muhabbet ettiğim her insanın gözünde o var... Dini, dili, ırkı, mezhebi ne olursa olsun tüm insanları birleştirici bir unsur olmuş Cüneyt Arkın... Ne mutlu bize... Onun filmleriyle büyük, yaşadık, onun filmleriyle yaşayacağız. Babamın bir filminin repliğiyle bitirmek istiyorum: Ağlamayın be! Böyle insanlara ağıt değil, destan yaraşır...