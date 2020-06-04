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HaberlerMagazinCüneyt Arkın'dan Türkan Şoray paylaşımı - Magazin haberleri
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Cüneyt Arkın'dan Türkan Şoray paylaşımı

Cüneyt Arkın, Türkan Şoray ile fotoğrafını Instagram sayfasında yayınladı. Arkın, birlikte rol aldığı usta oyuncuyla ilgili bir anısını paylaştı

Cüneyt Arkın, Türkan Şoray

Cüneyt Arkın, fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Türkan'la ilk filmimi çekerken “Sakın gözlerine bakma ölürsün” dediler. Kim gencecik yaşta ölmek ister ki? Karşılıklı ilk sahnemizde bu lafı çıkaramıyorum aklımdan. Kulaklarına, alnına, çenesine falan bakıyordum hep repliklerimi söylerken. Türkan nezaketten susuyor ama ben bir türlü istenen oyunculuğu veremiyordum. Sonunda “Ölürsem öleyim” diye isyan ettim ve baktım gözlerine.Gözler göz değil gözistandı, memleket türküsüydü. Türkan o kadar alçakgönüllüdür ki, çocuk gibi darılır, çocuk gibi sevinir. Çok büyük aşk filmleri çektik birlikte. Genç kadınlar, delikanlılar özel hayatlarında bizim gibi sevip, bizim gibi aşık oluyorlardı.."

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